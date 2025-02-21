今年5大熱門工作揭曉！　AI機器學習工程師、職涯教練都上榜

▲資安工程師、AI機器學習工程師等5大工作相當熱門。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者廖婕妤／台北報導

台灣產業數位轉型加速，人才需求大洗牌，科技大廠持續擴張，傳統產業也積極轉型，薪資查詢平台《比薪水》剖析5大急缺人才的熱門工作，包括職涯教練、資安工程師、社群小編、再生能源工程師、AI機器學習工程師等，反映就業市場出現變革。

第一是「職涯教練」，疫情後工作型態大不同，再加上台灣人口結構改變，轉職、就業諮詢需求上升，目前台灣的職涯教練並不需要證照，但已經有訓練及證照機構，也有諸多可靠的新創公司成立，工作內容包括履歷健檢、職涯規劃、面試技巧建議、解決溝通等職場困擾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二是「資安工程師」，需精通系統防護、程式偵測、威脅分析，協助企業建立完整防護網，如在法規最嚴謹的金融機構任職，除了技術層面之外，也要熟悉台灣和國際的資安法，如個人資料保護法、金融機構資訊安全管理辦法等，並且參與合規審計，確保安全措施符合法規。

第三是「社群小編」，精準掌握時事，創造話題與受眾互動，貼文不只要幽默風趣，發言也要維護品牌形象，因此需要一定公關能力，新創公司積極搶占線上市場，傳統企業也投入數位轉型，而線上行銷管道也拓展到Threads等新興社群。

第四是「再生能源工程師」，專精系統設計、設備維護、技術研發，實現永續發展目標。台灣政府推動能源轉型，設定2050淨零轉型目標，產業發展橫跨工程技術、商業管理、政策法規等領域。

最後則是「AI機器學習工程師」，企業紛紛運用AI技術改善流程，預測設備故障、檢測產品品質、分析消費者行為等，從生產製造到客戶服務，AI技術大幅提升營運效率，科技大廠也積極搶占AI商機，如華碩（2357）推出AI筆電、國泰世華布局金融科技、台達電（2308）導入智慧製造等。

《比薪水》也建議，選擇職業不只看薪水，更要思考產業前景、個人發展。掌握市場脈動、持續進修專業技能、累積實務經驗、建立產業人脈，及早準備、保持學習熱忱，必能在轉型浪潮中找到理想工作，開創嶄新職涯。