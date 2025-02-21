ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

今年5大熱門工作揭曉！　AI機器學習工程師、職涯教練都上榜

▲▼工程師,軟體工程師,女性,職場。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲資安工程師、AI機器學習工程師等5大工作相當熱門。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者廖婕妤／台北報導

台灣產業數位轉型加速，人才需求大洗牌，科技大廠持續擴張，傳統產業也積極轉型，薪資查詢平台《比薪水》剖析5大急缺人才的熱門工作，包括職涯教練、資安工程師、社群小編、再生能源工程師、AI機器學習工程師等，反映就業市場出現變革。

第一是「職涯教練」，疫情後工作型態大不同，再加上台灣人口結構改變，轉職、就業諮詢需求上升，目前台灣的職涯教練並不需要證照，但已經有訓練及證照機構，也有諸多可靠的新創公司成立，工作內容包括履歷健檢、職涯規劃、面試技巧建議、解決溝通等職場困擾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二是「資安工程師」，需精通系統防護、程式偵測、威脅分析，協助企業建立完整防護網，如在法規最嚴謹的金融機構任職，除了技術層面之外，也要熟悉台灣和國際的資安法，如個人資料保護法、金融機構資訊安全管理辦法等，並且參與合規審計，確保安全措施符合法規。

第三是「社群小編」，精準掌握時事，創造話題與受眾互動，貼文不只要幽默風趣，發言也要維護品牌形象，因此需要一定公關能力，新創公司積極搶占線上市場，傳統企業也投入數位轉型，而線上行銷管道也拓展到Threads等新興社群。

第四是「再生能源工程師」，專精系統設計、設備維護、技術研發，實現永續發展目標。台灣政府推動能源轉型，設定2050淨零轉型目標，產業發展橫跨工程技術、商業管理、政策法規等領域。

最後則是「AI機器學習工程師」，企業紛紛運用AI技術改善流程，預測設備故障、檢測產品品質、分析消費者行為等，從生產製造到客戶服務，AI技術大幅提升營運效率，科技大廠也積極搶占AI商機，如華碩（2357）推出AI筆電、國泰世華布局金融科技、台達電（2308）導入智慧製造等。

《比薪水》也建議，選擇職業不只看薪水，更要思考產業前景、個人發展。掌握市場脈動、持續進修專業技能、累積實務經驗、建立產業人脈，及早準備、保持學習熱忱，必能在轉型浪潮中找到理想工作，開創嶄新職涯。

關鍵字： 職涯AI工程師再生能源薪資

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Sandy代班《不熙娣》首錄影　派翠克曝和小S私訊：她心繫節目

推薦閱讀

AI帶動電力基礎建設！重電4雄續攻　亞力奔漲停

AI帶動電力基礎建設！重電4雄續攻　亞力奔漲停

AI應用面成長，刺激全球基礎電力需求，加上台電強韌電網計畫，以及美國強化電力基建政策，激勵今（21）日士電（1503）、華城（1519）、中興電（1513）、亞力（1514）四檔重電股延續昨（20）漲勢，亞力在9點半過後更是鎖住118.5元漲停價位，成重電4雄唯一漲停個股。

2025-02-21 10:54
今年5大熱門工作揭曉！　AI機器學習工程師、職涯教練都上榜

今年5大熱門工作揭曉！　AI機器學習工程師、職涯教練都上榜

台灣產業數位轉型加速，人才需求大洗牌，科技大廠持續擴張，傳統產業也積極轉型，薪資查詢平台《比薪水》剖析5大急缺人才的熱門工作，包括職涯教練、資安工程師、社群小編、再生能源工程師、AI機器學習工程師等，反映就業市場出現變革。

2025-02-21 10:43
快訊／台積電漲5元至1085　台股開盤上漲39點

快訊／台積電漲5元至1085　台股開盤上漲39點

美股4大指數跌多漲少，台股今（21日）以23526.13點開出，指數上漲38.67點，漲幅0.16％。

2025-02-21 09:02
受天候因素前七周鐵礦砂貨量減7%　全年估持平外加重建商機

受天候因素前七周鐵礦砂貨量減7%　全年估持平外加重建商機

波羅的海航運公會(BIMCO)分析經理Filipe Gouveia指出，受供應中斷和中國進口需求減少的影響，今年前七周全球鐵礦石出貨量年減7%。對此裕民航運(2606)高階指出，今年以來貨量不如去年，最大因素在天候，克拉克森估今年全年鐵礦砂貨量與去年相當，如果俄烏戰爭與以哈戰爭都順利結束，重建所需鋼鐵就會拉高鐵礦砂與煤炭貨量。

2025-02-21 08:48
存款族必看！2025年台灣高利活存攻略　3間新戶利率10%

存款族必看！2025年台灣高利活存攻略　3間新戶利率10%

2025年數位帳戶高利活存戰開打！聯邦New New Bank、王道O-Bank、將來銀行祭出新戶10%高利活存優惠，額度與期限各有不同。此外，華南SNY、上海商銀Cloud Bank也提供優於市場的活存利率。想趁高利放大存款，可多加比較各家方案，善用數位帳戶的便利性與高利率，聰明理財。

2025-02-21 07:02
台壽內鬼「理賠詐欺」挨罰720萬　母公司中信金深夜重訊

台壽內鬼「理賠詐欺」挨罰720萬　母公司中信金深夜重訊

台灣人壽因自行發現前楊姓男員工在1年半內詐欺161件，騙走理賠款2397萬，事後經檢調追查發現犯罪所得貢獻酒店，引發社會喧騰一時。金管會今（20）日宣布就此案金檢台灣人壽，確認公司有缺失因此裁罰720萬元，為近1年保險業最大裁罰案，台灣人壽母公司中信金（2891）深夜發布重大訊息向外說明公司態度。

2025-02-20 23:04
新能源車今年銷量估年增18%　美國市場添下修變數

新能源車今年銷量估年增18%　美國市場添下修變數

根據TrendForce最新統計，2024年全球純電動車（BEV）、插電混合式電動車（PHEV）和氫燃料電池車等新能源車合計銷量達1,629萬輛，年增25%，中國市場占比擴大至67%。預估2025年全球新能源車銷量將年增18%，中國市場可望持續成長，美國的政策變化可能為銷售增添多項變數。

2025-02-20 22:36
台積電震盪ETF追蹤大盤誤差變大　金管會擬鬆綁30%限制

台積電震盪ETF追蹤大盤誤差變大　金管會擬鬆綁30%限制

台股權值王台積電（2330）進入千金股俱樂部以後，稍有震盪對台股指數波動產生明顯影響，使得30%的限制已造成許多國內台股ETF的追蹤誤差，金管會指出，已指示證交所研究把30%的上限提高，並會在上半年完成調整。

2025-02-20 18:09
卜蜂去年每股賺6.55元　股利可望發出次高水準

卜蜂去年每股賺6.55元　股利可望發出次高水準

卜蜂（1215）2024全年合併營收為279.57億元，年減4.12％，合併稅後淨利為19.29億元，EPS為6.55元，營收獲利都寫下同期次高。針對股利政策，董事長鄭武樾日前透露，應該也會是歷年來次高，會努力爭取回饋投資人，法人估每股配息可望落在4.5元至5.5元之間。

2025-02-20 18:03
央行打炒房加春節效應　1月新青安受理戶數金額探新低

央行打炒房加春節效應　1月新青安受理戶數金額探新低

財政部今天公布新青安房貸1月統計，受理戶數3393戶、新台幣266.47億元，雙創新低紀錄，主因農曆春節影響工作天數較少，加上央行第7波選擇性信用管制效果漸顯，使整體房市買氣轉趨觀望，以及銀行加強貸前、貸後管理後，新青安假性需求消退所致。

2025-02-20 17:48

讀者迴響

熱門新聞

達人揭「進場台積電」價格：閉著眼睛買

2025年高利活存高利戰！

威力彩邁入33連槓「下期飆20億」

科技業新人「明明會卻裝不懂」態度擺爛！網卻讚爆

台壽內鬼「理賠詐欺」挨罰720萬　母公司中信金深夜重訊

剛退休37天　環隆科技發重訊：前董事長歐正明逝世

聯發科分紅縮水　他待7年「只領4.7個月」傻眼

大樂透1人獨得2.33億獎落屏東　幸運兒慷慨捐當地600萬

威力彩16.5億開獎了　財神今晚去誰家

女友創業「欠債2500萬」他憂心！網：你只要做1事

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

周渝民談舊愛大S病逝　「公開講這件事很痛苦」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366