雄獅估今年團費成長10％　全年獲利營收有望再創佳績

▲雄獅總經理黃信川。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

雄獅（2731）2024全年合併營收為281.06億元，年增29.74％，寫歷史第三高、疫後新高成績，今年1月合併營收為23.96億元，年增44.75％，寫歷史次高，經營團隊對於今年獲利狀況也樂觀看待，旅遊成本居高不下，團費估年增10％，目前訂單能見度也看到暑假，全年營收有望再創佳績。

雄獅發言人賴一青表示，今年航空公司持續增班開新航點，旅行社仍會有紅利、有更多優勢，比如說今年日本舉辦萬國博覽會，航空公司增開神戶航線，承載量增加，半年就有接近10萬個機位可銷售；關島航線也包機操作，歐洲也一直都是長紅的市場，轉機市場也可以包裝出更多商品。

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今明年團費部分，賴一青指出，匯率方面台幣疲軟，美元、歐元都在上漲，團費只會增加不會下降，旅遊成本持續上漲，現在團費不會再便宜了，目前消費者的接受度也都差不多，預計今年整體團費會較去年成長10％左右。

訂單能見度方面，今年旅遊需求持續熱絡，日本和歐洲旅遊需求旺盛，其中，歐洲訂單能見度已至7月，梵諦岡適逢天主教聖年，義大利團體旅遊價格預計約有1至2成漲幅；短程線日本賞櫻旺季來臨，訂單能見度看至4-5月。

針對營運狀況，財務長黃國瑜表示，去年前3季EPS為7.54元，用Q4表現來估，全年EPS樂觀會超過1個股本；今年旅遊熱潮沒有消失，也有推出客製化的自由行產品，「客製迷你小團」去年服務人數年增1成，今年可望成長逾2成，加上機票價格不墜等紅利，對於今年的獲利狀況也樂觀看待。