8官股行庫數位存款衝破626萬戶　台企銀急修優惠存款遊戲規則

▲台企銀分行外觀。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

官股行庫搶數位存款戶策略兩極，金管會統計，8家官股行庫至去年底合計吸收逾626萬數位存戶，其中第一銀行、華南銀行戶數衝破百萬、彰銀以97.06萬戶緊追；不過戶數最少的台企銀則罕見在本月公告數位存款戶優惠緊急修改，相當罕見。

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依照金管會統計，台企銀目前數位存款戶數僅17.94萬戶，在8大泛官股行庫當中吊車尾，該公司推出「114年Hokii數位帳戶優惠」今年生效，台幣全新戶最高優惠2.9%活儲固定利率，比台銀優利活儲最高年息2.075%還高，獲市場力推。

台企銀公告，「114年Hokii數位帳戶優惠」台幣優惠存款2.1%，若配合執行4大活動，可再加碼0.8個百分點至2.9%，不過新方案實施僅1個多月，台企銀即宣布2月19日起出現重大變化。

依台企銀公告新遊戲規則，本來買基金可以爭取優利加碼0.2個百分點被沒收，改為「透過網路銀行或行動銀行，使用Hokii臺幣數位帳戶結購或結售外幣並完成交易，累計金額達等值新台幣1萬元(含)以上」才能享有。

另外，台企銀指出，想要爭取台幣數位存款最高優利，還必須透過Hokii數位帳戶綁定台灣Pay，限消費扣款掃碼交易，累計消費金額達500元(含)以上、同時持有的Hokii外幣數位帳戶，美金活期存款18日日終餘額達美金1千元(含)以上、以及持有的Hokii台幣數位帳戶，台幣活儲存款18日日終餘額達22萬元(含)以上才行。

銀行主管指出，數位帳戶依照驗證方式不同可分成第一類、第二類及第3類，第一類帳戶主要以自然人憑證或前往臨櫃且經「金鑰憑證簽章」驗證為本人辦理；第2類指開戶者先前已經和該銀行開立過傳統帳戶，可以確認該行有開戶人的存款帳戶，有本行或他行的支付工具（存款帳戶、信用卡)等；第3類是有其他銀行存款帳戶資料，或是有往來銀行的信用卡者。台企銀各分類皆落後其他泛官股，若想急起直追，還需再加把勁。