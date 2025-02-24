AI大趨勢下的智慧淬煉　CEO力薦「將帥班」 5/23開班即起報名

▲將帥班延攬近30位頂尖產官學黃金師資，是坊間黃金級課程，協助企業領導人提升經營格局。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

由台灣知名的管理教育之父許士軍教授、前統一集團林蒼生總裁、中原大學企業管理研究所呂鴻德教授等三位顧問精心策劃，廣受企業CEO高度好評與肯定的高階管理課程「CEO將帥班」(ITBS CEO)，第11屆將於5月23日開班，即日起接受報名。

主辦單位台北市進出口商業同業公會(IEAT)表示，「CEO將帥班」每年延攬近30位產官學界大師授課，陣容全台唯一，此外，課程聚焦各領域，涵蓋「AI新創」、「公司治理」、「企業接班」、「策略變革」、「地緣經濟」、「永續ESG」等，2025年更邀請量子科技第一把交椅中原大學張慶瑞教授、前經濟部部長王美花等講師加入陣容，內容精彩可期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

將帥班延攬近30位頂尖產官學黃金師資，是坊間黃金級課程，協助企業領導人提升經營格局。本屆始業式更擴大辦理，特別規劃「企業韌性領導」論壇，邀請清華大學簡禎富教授主講「藍湖策略，企業如何突圍競爭」，並邀請華城電機許逸德總經理、流亞科技陳暐仁董事長、鬍鬚張張世杰董事長、鋐昇實業黃文彬董事長等進行「企業韌性領導」論壇，帶來深度趨勢洞見與經營智慧分享，預計將有200人參與。

不僅如此，為協助企業因應AI趨勢，更安排AI標竿企業參訪，包括全球雲端服務領導者-台灣亞馬遜網路服務，以及AI自動化先驅-和椿科技程天縱董事長進行「成長新藍海-和椿科技人型機器人之路」專題演講。

此外，本課程與其他CEO課程最大不同之處是，可認列上市櫃董監事暨公司治理主管進修時數，報名參加即可取得年度進修時數。而「將帥班」結業後，公會進一步串連歷屆學員，成立「將帥會」聯誼組織，每年持續共學交流，辦理大師講座、國內外企業見學，更提供企業經營諮詢等，讓會友掌握全球趨勢脈動、經營管理新思維等，目前已有375位CEO、二代或高階主管參加。

▲CEO將帥班成軍10年，累積全台375位高階主管參與課程，是企業菁英不可錯過的學習平台。（圖／IEAT提供）

華城電機總經理許逸德表示，他在2017年升任華城電機總經理後，深刻感受到身為公司的高階經理人，須持續進修與學習。上過課後，才領略將帥班的魅力。對忙碌的經理人而言，將帥班是非常棒的短期進修課程。許逸德指出，參加將帥班是送給自己最好的禮物，無論是個人或公司，都獲得極大的收穫。

錢隆科技董事長楊展毅，上完將帥班課程後，就像練就一身好功夫。頂尖大師傳授的「將帥心法」，讓他學會面對人要心存善念、面對困難要有勇氣、面對未來要有洞見、面對天地要有敬畏之心、面對萬物要有風雅的心態，值得推薦。

聯策科技董事長林文彬，踏出校園接近15年，能重拾學生身分覺得非常幸福。林文彬表示，將帥班的課程涵蓋範圍非常廣泛，對於企業經營者或高階管理者非常受用。

CEO將帥班成軍10年，累積全台375位高階主管參與課程，是企業菁英不可錯過的學習平台！

面對生成式AI、綠色轉型、ESG永續經營、地緣政治等重要議題，將帥班持續深化課程，助力企業，開創新局。

將帥11限額報名中：

一、招生對象：企業經營者、董事長、總經理、高階主管、企業二代、培訓之主管等。

二、招生名額：限40名，學員需經審查。

三、報名資訊：即日起至114年4月25日(五)止(額滿提前截止)。

四、課程時間與地點：114年5月23日(五)~8月29日(五)，共3個月，原則隔週六全天授課(由教務單位安排)，每次授課6小時，共8次，總時數48小時；第4模組安排全天企業參訪。地 點在台北市進出口商業同業公會8樓國貿講堂(台北市松江路350號)。

五、報名詳情請見：