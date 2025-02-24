啦啦隊女神挺台灣　「霸氣掏6.9萬」下注中華隊贏球！爽領17萬元

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

中華隊22日對上南非，以9：1的成績贏得勝利，運彩公會理事長何昱奇透露，有位啦啦隊女神在場邊熱舞助威，還霸氣掏出6.9萬買運彩，力挺中華隊，最終中華隊獲勝，抱回17.25萬元，報酬率高達150%。

運彩公會理事長何昱奇23日受訪表示，由於中華隊在21日的比賽不敵西班牙，讓不少彩迷在對戰南非時選擇先觀望。直到比賽中後段，中華隊打擊手感逐漸回溫，得分態勢明朗後，運彩迷們才紛紛押注中華隊讓分盤和大分盤。中華隊以14支安打和2發全壘打的火力表現，9比1擊敗南非，讓球迷們興奮不已。

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理事長也透露，有一名啦啦隊女神不畏上一場失利的陰影，堅信中華隊必勝，在比賽開始前豪氣下注6.9萬元，最終順利抱回17.25萬元，賺進10.35萬元，報酬率超過150%，她不僅場邊賣力應援，還展現了對中華隊的支持。

世界棒球經典賽資格賽中華隊昨（23）日0比6輸給尼加拉瓜，尼加拉瓜3連勝取得正賽門票，另一張門票將於明（25）日晚間7點中華隊交手西班牙來決定，進行最後一場比賽，爭取最後一席晉級資格。中華棒協宣布，今（24）日中午12點，全面加開售票。

