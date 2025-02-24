台塑起家厝改建餐廳　再推餐飲品牌復刻王氏家宴

▲王瑞瑜首次跨足餐飲業就引發市場高度關注，總經理劉慧啟透露，接下來還要再開第二品牌。

圖文／鏡週刊

在王永慶三房女兒、台塑企業管理中心常務委員王瑞瑜領軍下，近期台塑生醫跨界開餐廳，未來不僅將開出多家門市，內部也已規劃推出第二品牌，主打台菜料理，形成南北雙品牌布局。

在王瑞瑜領軍下，近期台塑生醫跨界開餐廳，以「Formosa Biomedical」的英文縮寫命名，推出餐飲品牌「FB Kitchen」，將企業文化與飲食結合，並以王永慶最愛的「台塑正宗帶骨牛小排」吸客，標榜絕對正宗。

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而王瑞瑜首次跨足餐飲業就引發市場高度關注，美味的料理讓餐廳每日預約率超過8成，試營運首月即創下上百筆五星好評，回訪率超過5成。

▲在台塑生醫的官網上也能買到台塑牛小排的冷凍真空包。

事實上，台塑生醫這次進軍餐飲業並非單純的跨界嘗試，而是延續「人本關懷」理念，將企業文化與飲食結合，開創全新的市場契機。台塑生醫總經理劉慧啟回憶：「我們早在6年多前，設置彰化觀光工廠時，就開始規劃餐飲產業的布局，希望企業可以朝多元化發展。」

為了試水溫，王瑞瑜先在彰化台塑生醫健康悠活館內設置輕食餐廳，之後在自家官網上推出台塑牛小排的冷凍真空包，主打消費者買回家後再復熱即可食用，「推出後市場反應相當好！」劉慧啟笑說，這也讓內部萌生進軍復熱即食餐飲市場的念頭，希望透過電商平台銷售，可以開啟不同的商業模式。

接下來，台塑生醫還要推出第二餐飲品牌「昆仲食舍」，地點選在高雄的台塑王氏昆仲公園，主打台菜料理。劉慧啟表示，這裡是台塑集團的起家厝，保留了創辦人的辦公室、故居及眷屬宿舍，其中宿舍的空間將作為餐廳使用，預計今年下半年投入營運，將重現王氏家宴菜，期待能傳遞當時創辦人母親照顧員工的溫暖。



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