不動產轉手　弄錯「土地漲價總數額」觀念多噴77萬稅金

▲看屋示意圖，非當事人。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

高雄國稅局指出，房地合一稅105年上路後，受贈取得之房屋、土地，適用房地合一所得稅新制，近期有民眾受贈房地後轉手，弄錯「土地漲價總數額」減除認定的觀念，多噴77萬元稅金。

稅務人員指出，張君於110年6月間取得其父親贈與之房屋、土地各1筆，並由張君繳納土地增值稅75萬元，再於113年7月間出售該房地。

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由於張君於申報房地合一所得稅時，誤將其父親持有土地期間所產生的土地漲價總數額295萬元列為減除項目，經該局審核後剔除，國稅局另查得張君受贈取得該土地時，曾繳納土地增值稅75萬元未列報費用，給予追認減除，經重新計算後核增課稅所得額220萬元（295萬元–75萬元），因受贈後持有期間超過2年，適用房地合一稅率35%，補徵稅額77萬元（220萬元×35%）。

高雄國稅局說明，個人出售適用房地合一所得稅新制之房屋、土地，其交易所得之計算，係以成交價額減除原始取得成本（受贈取得者，指受贈時之房屋評定現值及公告土地現值，按政府發布之消費者物價指數調整後之價值）、相關必要費用及土地漲價總數額後之餘額為課稅所得額。

所謂土地漲價總數額，僅限於個人持有本次交易土地期間所產生之漲價總數額，尚不含贈與人（前所有權人）持有期間之土地漲價總數額；至其受贈時因取得該土地所繳納之土地增值稅，則屬個人因取得該土地而支付之費用，得自房地交易所得中減除。