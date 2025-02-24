「台灣專利超級站」首度亮相工具機展　展現台灣製造創新實力

▲「台灣專利超級站」將於 2025 TIMTOS展出五項獲獎專利。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

經濟部智慧財產局(智慧局)長期致力於推動專利商品化，助力創新技術進入市場，並強化台灣智慧財產環境的發展與競爭力。為協助台灣發明人在國際舞台發光發熱，協助專利商品或技術的國際布局，智慧局委請外貿協會在台灣各大專業展設立「台灣專利超級站 TAIWAN PATENT GO」專館。

該專館將精選優良專利作品展出，搭建平台與國內外專業買家交流，爭取更多商機，實現「台灣發明，創益無限」(Taiwan innovates, Prosperity follows.)的願景。

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2025「台灣專利超級站」未來將參與六大國際展會，包括TIMTOS(台北國際工具機展)、台灣國際創意禮品文具展、360 Mobility Mega Shows、新一代設計展、台灣國際醫療暨健康照護展及台灣創新技術博覽會。

TIMTOS是「台灣專利超級站」今年展出的第一站，展區設於台北世貿一館，將展出5項台灣優秀專利品，展現我國在製造產業的研發實力及創新突破，包括甫獲113年國家發明獎殊榮的歐群科技公司「放電加工機貫穿孔加工控制系統」，該系統可於放電加工過程中即時識別貫穿孔破孔特徵，並與機台控制器連結，達到自動化貫穿深度控制功能。

此外，由牙醫師施瑞源發明之「限力減震裝置」具備優異的減震與吸震效果，已廣泛應用如鐵鎚、露營鎚、斧頭、高爾夫球桿等手工具，提升使用舒適度及安全性。

摩特立有限公司的「研磨機之刀具刃角檢視結構」，讓單一機台磨出多款刀型，提高研磨效率並降低成本；國立屏東科技大學的「振動輔助切削刀具之刀具座」利用全球首創內藏式致動振動設計，提升車削特殊硬質合金材料的加工效益，有助製造業減少碳排，邁向碳中和目標。

旺集光束國際有限公司的「集光束UVLED紫外線掃描方法及其裝置」利用光聚焦技術使紫外光輻射能量提升900倍，迅速達成消毒滅菌效果。

為促進業界交流、深化專利技術價值，3月4日至6日每日下午在「臺灣專利超級站」舉辦專利技術發表會，邀請獲獎企業分享技術應用與專利申請歷程，帶領觀眾探索專利創新的無限可能。

「台灣專利超級站」將攜手國內頂尖工具機業者，於TIMTOS 2025在世貿一館盛大展出，辦理多場專利技術發表及「喝咖啡、談專利」免費專利諮詢服務，誠摯邀請產業先進共襄盛舉，掌握專利技術與產業應用趨勢！（報名連結：http://bit.ly/4aV5W6s）

造訪 TIMTOS 官網（www.timtos.com.tw）預先登錄參觀，展期間憑 QR Code 快速入場，探索台灣製造業的創新未來！