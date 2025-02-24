永慶房仲「最強永續經營及發展平台」　去年518位晉升「千萬業績經紀人員」

▲永慶房仲過去一年就有518位「千萬業績經紀人員」，不愧是全台最大房仲集團。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

永慶房仲不僅是全台最大房產集團，成績同樣也傲視同業。永慶集團2024年的永慶房屋就有156位千萬業績經紀人員，而旗下四大加盟品牌-永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產也貢獻362位，合計518位「千萬業績經紀人員」創集團歷史新高紀錄，也證明永慶房仲就是「最強人才發展平台」。

永慶加盟四品牌在全台各地都有亮眼的表現，以「千萬業績經紀人員」來看，前三名縣市分別為新竹縣市、高雄市及桃園市，分別有90位、82位、60位，其中高雄市成長幅度驚人較前年多出52位、成長率突破170%；此外，新北、苗栗、南投、雲林、台南、屏東等地，千萬經紀人員的成長幅度也都超過100%，總人數362位也比前年增加192位、年增率達110%，而人員的成功也吸引逾1萬位菁英加入。

除了經紀人員表現亮眼、加盟店業績同樣傑出。2024年永慶加盟四品牌共有46間加盟店業績突破億元大關，較2023年增加22間、成長幅度高達9成。億級加盟店以高雄市、新竹縣市、桃園市位居前三，分別為14間、11間、9間，其中桃園市表現尤為亮眼，較前年增加6間、成長率高達200%。而全台各地優秀的成績，也證明永慶房仲是名符其實「最強創業平台」。

▲在四大優勢助攻下，永慶集團不僅經紀人員表現出色，2024年全台也有46間加盟店業績站上1億元大關。

永慶房仲能有如此的佳績，永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成也做出解釋，他將成功歸因於四大要素。第一、特有的〈聯賣平台〉不僅公開透明、更加快配案和成交。第二、科技工具優勢，例如〈i智慧Pro系統〉、〈智能經紀人APP〉，能全方位提升人員、管理階層的效率。第三、教育訓練資源豐富，除了實體課程外，〈i學苑〉更有千堂以上的線上課程，提供人員精進。第四、集團的「誠實品牌力」贏得客戶肯定，也擴大與同業的差距，種種優勢累積讓永慶房仲創造佳績。

受到大環境影響，2025年許多人並不看好房市，但莊志成總經理表示，永慶房仲一直以來都是直面困難、不畏挑戰，而且也擁有多次逆勢向上的成功經驗，對於今年同樣充滿信心，也歡迎各界菁英、志同道合的夥伴加入，一起挑戰新的舞台、為人生事業再攀高峰。



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