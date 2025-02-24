ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

永慶房仲「最強永續經營及發展平台」　去年518位晉升「千萬業績經紀人員」

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房仲過去一年就有518位「千萬業績經紀人員」，不愧是全台最大房仲集團。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

永慶房仲不僅是全台最大房產集團，成績同樣也傲視同業。永慶集團2024年的永慶房屋就有156位千萬業績經紀人員，而旗下四大加盟品牌-永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產也貢獻362位，合計518位「千萬業績經紀人員」創集團歷史新高紀錄，也證明永慶房仲就是「最強人才發展平台」。

永慶加盟四品牌在全台各地都有亮眼的表現，以「千萬業績經紀人員」來看，前三名縣市分別為新竹縣市、高雄市及桃園市，分別有90位、82位、60位，其中高雄市成長幅度驚人較前年多出52位、成長率突破170%；此外，新北、苗栗、南投、雲林、台南、屏東等地，千萬經紀人員的成長幅度也都超過100%，總人數362位也比前年增加192位、年增率達110%，而人員的成功也吸引逾1萬位菁英加入。

除了經紀人員表現亮眼、加盟店業績同樣傑出。2024年永慶加盟四品牌共有46間加盟店業績突破億元大關，較2023年增加22間、成長幅度高達9成。億級加盟店以高雄市、新竹縣市、桃園市位居前三，分別為14間、11間、9間，其中桃園市表現尤為亮眼，較前年增加6間、成長率高達200%。而全台各地優秀的成績，也證明永慶房仲是名符其實「最強創業平台」。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲在四大優勢助攻下，永慶集團不僅經紀人員表現出色，2024年全台也有46間加盟店業績站上1億元大關。

永慶房仲能有如此的佳績，永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成也做出解釋，他將成功歸因於四大要素。第一、特有的〈聯賣平台〉不僅公開透明、更加快配案和成交。第二、科技工具優勢，例如〈i智慧Pro系統〉、〈智能經紀人APP〉，能全方位提升人員、管理階層的效率。第三、教育訓練資源豐富，除了實體課程外，〈i學苑〉更有千堂以上的線上課程，提供人員精進。第四、集團的「誠實品牌力」贏得客戶肯定，也擴大與同業的差距，種種優勢累積讓永慶房仲創造佳績。
受到大環境影響，2025年許多人並不看好房市，但莊志成總經理表示，永慶房仲一直以來都是直面困難、不畏挑戰，而且也擁有多次逆勢向上的成功經驗，對於今年同樣充滿信心，也歡迎各界菁英、志同道合的夥伴加入，一起挑戰新的舞台、為人生事業再攀高峰。


延伸閱讀
永慶加盟四品牌2024全台46間億級加盟店　成就最強創業平台
永慶房產集團2024總銷「破兆」　超盛大頒獎典禮榮耀員工
最強創業平台！永慶加盟北北基2024破億加盟店2間、千萬業績菁英逾40位
 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

宋羽葤公開對質小優音檔　「謠言的源頭就是妳！」

推薦閱讀

永慶房屋地政士分享過戶房產給家人tips！未來出售房地合一稅可能省百萬？

永慶房屋地政士分享過戶房產給家人tips！未來出售房地合一稅可能省百萬？

近期藝人大S因病離世，引起外界對生前財產規劃的討論，如果有房產想贈與給家人，專家有何建議呢？永慶房屋契約部資深經理陳俊宏表示，常見的房產贈與，有父母過戶給子女或配偶間贈與，兩種情形需繳納的稅費不同。

2025-02-21 18:24
0050效應！　國泰投信宣布00663L「1拆11」重返20元發行價

0050效應！　國泰投信宣布00663L「1拆11」重返20元發行價

記者巫彩蓮／台北報導 市值型台股ETF元大台灣50（0050）分割秀「1拆4」驚動市場，國泰投信今（24）日宣布，旗下正向二倍ETF「國泰臺灣加權正2（00663L）將召開受益人會議，決議是否啟動分割，分割後的每受益權單位淨值將回到初次發行價格20元左右，若以上週五（21日）收盤價228.3元計算，預估執行分割作業為「1拆11」，使交易價格回歸市場習慣的交易區間，大幅降低投資人進場門檻，除了00663L以外，理專建議投資人若想長期投資，也可定期定額「市值型ETF」00922來跟上台股走勢。 國

2025-02-24 14:37
快訊／百萬股民笑呵呵！00919填息　花39個交易日達陣

快訊／百萬股民笑呵呵！00919填息　花39個交易日達陣

台股受美股走跌拖累，今（24）日盤中跌逾260點，但擁有逾百萬受益人的群益台灣精選高息（00919）逆勢向上挺進，午盤後衝至23.97元，順利填息，花費39個交易日。

2025-02-24 12:31
跌幅收斂！台股拉回百點　資金點火重電、BBU族群

跌幅收斂！台股拉回百點　資金點火重電、BBU族群

市場擔憂川普關稅政策，恐加重通膨壓力上升，上周五美股四大指數全數挫低，以及本土法人投信站在賣方，今（24）日台股開低格局，一度跌逾260點，近午盤跌幅收斂拉回約百點，重新站上23500點，盤面上以重電四雄延續上周凌厲漲勢續攻，新盛力1月獲利報佳音，股價開高走高，直攻72.8元漲停價位，激勵中低價BBU（電池備援模組）族群表現。

2025-02-24 11:15
董座魏哲家持股僅排第四　台積電高層持股排名一次看

董座魏哲家持股僅排第四　台積電高層持股排名一次看

今年初，台積電股價創下1160元的歷史新高，雖然之後受到川普晶片關稅、DeepSeek崛起及與英特爾合資等事件影響，股價略有波動，但依然穩定在1060元以上。這使得台積電高層的身價也隨之上升。不過目前董事長魏哲家的持股其實並非最多的一位，而是排名第四，以下為台積電前十大持股高層的排名與持股情況。

2025-02-24 10:58
疫情疑慮再起！高端漲停排隊逾5300張　恆大盤中亮燈

疫情疑慮再起！高端漲停排隊逾5300張　恆大盤中亮燈

受到中國示警從蝙輻身上測得疑似新冠病毒「類似款」病毒影響，防疫股今（24）日再度發動新一波攻勢，高端疫苗（6547）早盤亮燈漲停，開盤近20分鐘逾5317張委買排隊；恆大（1325）一度亮燈隨後打開，幅收斂至6.65%。

2025-02-24 10:50
228上班薪情大不同！　3天連假算法出爐

228上班薪情大不同！　3天連假算法出爐

勞動部臉書今（24）日公告，根據勞基法規定，2月28日(五) 和平紀念日為「國定假日」，雇主應依法給假並給薪。

2025-02-24 10:06
8官股行庫數位存款衝破626萬戶　台企銀急修優惠存款遊戲規則

8官股行庫數位存款衝破626萬戶　台企銀急修優惠存款遊戲規則

官股行庫搶數位存款戶策略兩極，金管會統計，8家官股行庫至去年底合計吸收逾626萬數位存戶，其中第一銀行、華南銀行戶數衝破百萬、彰銀以97.06萬戶緊追；不過戶數最少的台企銀則罕見在本月公告數位存款戶優惠緊急修改，相當罕見。

2025-02-24 06:00
搶捧金飯碗！一銀招募300名新血　多項職缺起薪逾5萬元

搶捧金飯碗！一銀招募300名新血　多項職缺起薪逾5萬元

第一金（2892）旗下一銀徵才活動開跑，首場2月26日於陽明交通大學熱烈展開，本次將大舉招募300名新血，包含儲備核心人才(MA)、業務菁英人才、一般行員(含法律組)、徵授信經驗行員及理財人員，多項職缺起薪逾5萬元。近年來，一銀薪酬競爭力不斷提升，平均年薪達19個月以上，理財人員平均年薪超過27個月、最高年薪更上看71個月，根據內部統計，已有7成同仁年薪超過百萬元。

2025-02-24 09:56
8公司2025年紀念品開獎　富采「黃阿瑪的後宮生活聯名碗」吸睛

8公司2025年紀念品開獎　富采「黃阿瑪的後宮生活聯名碗」吸睛

上市公司股東會時間、議案陸續公告，投資人在意的股東會紀念品也成為市場熱議話題，除了面板雙虎友達（2409）、群創（3481）今年不約而同都送出白米以外，富采送出「Ennostar x 黃阿瑪的後宮生活聯名不鏽鋼雙層碗」也引發各界討論。

2025-02-24 00:02

讀者迴響

熱門新聞

8公司2025年紀念品開獎　富采「黃阿瑪的後宮生活聯名碗」吸睛

鐵飯碗來了！台水開出386個職缺　試用期滿薪資3.9萬元

啦啦隊女神「霸氣掏6.9萬」挺中華隊！爽領17萬

快訊／百萬股民笑呵呵！00919填息　花39個交易日達陣

8官股行庫數位存款衝破626萬戶　台企銀急修優惠存款遊戲規則

雇主反悔收回錄取通知！他獲賠2個月工資

美國擬對中國造船舶收港口費　海運界直呼太瘋狂且救不了造船業

228上班薪情大不同！　3天連假算法出爐

台塑起家厝改建餐廳　復刻家宴

董座魏哲家持股僅排第四　台積電高層持股排名一次看

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366