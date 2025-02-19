永慶加盟四品牌2024全台46間億級加盟店　成就最強創業平台

▲永慶加盟四品牌菁英聚集，2024年高達46店繳出億元業績，年增幅突破90%。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

房仲業中「最強創業平台」非永慶房產集團莫屬，旗下四大加盟品牌永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產共有46間加盟店業績突破1億元，相比2023年大增11間、年增率高達9成，亮眼成績單傲視台灣房仲業，是名符其實「最強創業平台」。

在永慶加盟四品牌的優勢助攻下，億級加盟店以高雄市14間居冠、新竹縣市的11間店位居第二，桃園則有9間、相較前年成長6間店，成長率達200%，台中也以8間億級加盟店緊追其後，全台遍地開花都有傑出表現。

除了加盟店表現優秀外，經紀人員也不遑多讓，永慶加盟四品牌共有362位「千萬業績經紀人員」。其中，新竹縣市業績破千萬夥伴達90位、搶佔第一，高雄市以82位、桃園市以60位名列第二、第三；新北、苗栗、南投、雲林、台南、屏東等地的千萬經紀人員數量，年增幅也都超過100%，傑出的成績單，在2024年也吸引逾萬名人才加入，共同創造事業新高峰。

此外，永慶房屋也有156位「千萬業績經紀人員」，永慶房產集團2024年千萬業績經紀人員合計高達518位，不僅刷新集團紀錄，更為台灣房仲業投下震撼彈。

▲永慶房產集團2024年共有518位「千萬業績經紀人員」突破歷史新高，震撼同業。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，優秀表現主要歸功於四大因素。第一、全台最強的「聯賣平台」，作業公開透明、帶動配案和成交速度。第二、持續精進的科技工具，例如「i智慧Pro系統」、「智能經紀人APP」，提升人員服務效率，管理階層也能掌握團隊進度。第三、訓練資源充沛，除了多樣實體課程外，「i學苑」還有超過千堂的線上課程，提供人員精進專業。第四、永慶集團的「誠實品牌力」，不僅贏得客戶肯定，更擴大與同業的差異，各種優勢助攻永慶加盟四品牌創造佳績。

展望2025年，莊志成總經理表示，受到政策影響，許多人並不看好今年房市，但逆勢成長向來是永慶集團的強項，有多次成功經驗，也歡迎想開創房仲事業、挑戰更大事業舞台的菁英加入，親身體驗「最強創業平台」、「最佳發展平台」的魅力。

▲永慶加盟四品牌2024年共計362人晉升「千萬業績經紀人員」，傑出成績吸引逾1萬名菁英加入。

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