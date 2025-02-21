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永慶房屋地政士分享過戶房產給家人tips！未來出售房地合一稅可能省百萬？

▲▼房產,贈與稅,節稅,永慶房屋,稅務,永慶房屋,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋提醒，過戶房產的房地現值總額若超出每人每年244萬元，就要繳納贈與稅。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

近期藝人大S因病離世，引起外界對生前財產規劃的討論，如果有房產想贈與給家人，專家有何建議呢？永慶房屋契約部資深經理陳俊宏表示，常見的房產贈與，有父母過戶給子女或配偶間贈與，兩種情形需繳納的稅費不同。

首先是贈與稅與土地增值稅，若贈與的房地價值，超過每人每年僅244萬元的贈與免稅額，就得在贈與後30天內申報繳稅。值得注意的是，千萬別小看贈與稅，以「房地現值總額－244萬免稅額－受贈人稅負」算出贈與淨額，再依照級距繳納10～20%的累進稅率，贈與淨額2500萬元以下為10%、2500至5000萬元為15%、超過5000萬元以上則為20%，由贈與人負擔。

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受贈人則需繳納土地增值稅、契稅與印花稅等費用，記得也要在贈與後30天內申報繳稅。如果家人贈與房產後又幫忙繳納其他稅費，贈與總額還會增加，提早規劃才能聰明節稅。

節稅妙招：善用免稅額或二等親買賣
若父母想過戶房產給子女，陳俊宏也提供三種節稅方法。首先是每人每年有244萬贈與免稅額，可以先過戶部分產權給配偶（配偶間贈與不課徵贈與稅），兩人再贈與房產給子女，就可享受合計488萬元的免稅額。

也可以將房子產權分割，分年贈與，每年過戶房地現值總額244萬元內的產權持份給子女，就可省下贈與稅。只是以上兩種方法，每次贈與都要繳代書與地政規費，這些成本也要一起考量。

另外，因贈與取得的房屋，在未來計算售屋所得時，普遍要繳納更高額的房地合一稅。所以陳俊宏建議，也可以採用二等親買賣，由父母將房產賣給子女，雖然父母的售屋所得要納稅，但不用繳贈與稅，符合條件還可適用土地增值稅10%自用優惠稅率，節省一半以上土增稅金。最大好處是未來子女出售房屋時，不用擔心被課徵高額房地合一稅。

舉例來說，假設父母以1100萬元取得房屋，若以總價1200萬元賣出，在必要費用30萬元、土地漲價總數額50萬元及稅率20%的情況下，僅需繳納4萬元的房地合一稅額。然而，若是由父母贈與房屋給子女後再賣出，在同等條件情況下，因子女取得房屋成本僅贈與當時的房地現值總額250萬元，房地合一稅額將高達174萬元，足足差了170萬元。

▲▼房產,贈與稅,節稅,永慶房屋,稅務,永慶房屋,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋針對直接售屋、房屋贈與後出售，計算在相同條件下，需要繳納的房地合一稅差異。

房屋買賣與移轉的相關稅費相當複雜，陳俊宏提醒，民眾如果對房地合一稅、土增稅、房屋稅、地價稅、財產交易所得稅等資訊有任何疑惑，歡迎到雙北市的永慶房屋直營店，由專人解答，才能聰明節稅守護荷包。也可以到《永慶房仲網》收看購售屋稅費短片，詳情請參考：https://knowhow.yungching.com.tw/tool/taxvideo

▲▼房產,贈與稅,節稅,永慶房屋,稅務,永慶房屋,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲若父母想過戶房產給子女，永慶房屋也提供節稅方法。

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