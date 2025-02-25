陽明攜手北醫大、海洋大學　共創智慧醫療與海洋健康照護新未來

▲陽明海運董事長蔡豐明(中)、國立台灣海洋大學校長許泰文(左)及台北醫學大學校長吳麥斯(右)代表三方簽約合作。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運、台北醫學大學與國立台灣海洋大學，昨(24)日於陽明總公司簽署三方「數位健康照護計畫」產學合作意向書，結合學術研究能量與產業實務經驗，正式展開智慧醫療與海洋健康照護領域之深度合作，以數位科技與智慧醫療之創新及應用，提升海勤人員職場健康照護品質，並為台灣數位健康產業發展開創新契機。

陽明表示，秉持專業海事人才關懷及優化職場就業環境的理念，隨數位科技快速發展，智慧醫療已成為全球健康照護的重要趨勢。北醫大作為台灣醫療教育與研究的領航者，長期致力於數位健康與智慧醫療的創新研發；海大則在海洋與航運領域擁有豐富的研究經驗；陽明海運則致力於提升海勤人員健康照護，除已為海勤人員提供船上遠端醫療諮詢服務及企業員工協助方案（EAPs）外，期能透過數位應用提供更進階之健康管理與照護。

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本次結合三方專業優勢，整合醫療科技、海洋健康與產業資源，共同開發符合船員需求的數位健康照護解決方案，合作重點方向包含：

1.緊急醫療照護：完善海上緊急醫療照護，運用24小時零時差、零距離的遠距醫療技術，避免延誤海事人員就醫，意外事件發生時可即時處置。

2.心理健康促進：因應海事人員長時間工作輪班及長期離家的身心壓力，提供心理疾病風險評估預測、心理韌性、壓力調適及心理健康支持服務。

3.長期健康監測與預防：開發適用於海上環境的遠距健康監測設備與平台，即時追蹤船員的生理數據，提供健康預警與醫療建議。

簽署儀式由陽明海運蔡豐明董事長、北醫大吳麥斯校長與海大許泰文校長共同主持，三方代表均表達對此次合作的高度期待。

北醫大吳校長表示：「此次合作不僅是學術與產業的結合，更是對未來健康照護模式的創新探索。」海大許校長強調：「海洋健康是臺灣永續發展的重要議題，我們期待透過科技的力量，為船員提供更完善的照護。」陽明海運蔡董事長則指出：「陽明海運一直以來重視船員的心理照護及健康安全，除了既有提供即時緊急醫療諮詢服務及EAPs方案，此次合作將提升我們對海勤團隊的全面身心照顧，進而推動台灣整體海運產業發展。」

隨著合作意向書的正式簽署，三方將攜手推動數位健康照護技術落地應用，透過產學協作打造創新健康管理模式，以科技驅動智慧醫療發展，為台灣數位健康產業開創嶄新未來，標誌著產業與學術攜手共創的全新里程碑。

未來三方亦將持續深化合作，運用人工智慧與大數據技術的數位化智慧平台，開發船員健康監測系統，不僅可分析船員的健康趨勢，提升船員對健康管理的認知與自我照護能力，更可擴大計畫應用範圍，積極與國際接軌，照顧更多國內外海事人員，也推動台灣在智慧醫療健康照護領域的全球影響力。