「三星四倍十期」帶風向　賓果賓果春節銷量創新高

▲右起台彩董事長黃志宜、台彩總經理謝志宏。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

由社群軟體Threads在春節期間熱烈討論「「三星四倍十期」口號，帶出賓果賓果（BingoBingo）難得一見的好業績，台彩總經理謝志宏今（25）日表示，這款遊戲在2月6日開工後不斷熱銷，一度因為流量擁擠賣到系統延遲。

謝志宏表示，賓果賓果助攻電腦型彩券春節期間銷量，獎金加碼期間賣破58.6億元，平均單日銷售金額約2.9億元破紀錄，累計從1月1日到2月14日，台彩電腦型彩券已賣出160.6億元的好成績，也是史上同期新高。

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不過，對於有民眾反映賓果賓果曾經出現當機的現象，謝志宏澄清，「人多系統延遲，還是買得到！」、「有人擠得上去，顯示它一息尚存，不是當機啦！」

台彩公司董事長黃志宜指出，統計到昨（24）日為止，台彩銷售額788.8億元，較去年同期增加113.6億元、增幅16.8%；台彩今年的業績目標為1558億元，再度改寫台彩自96年接手彩券發行業務以來的新高，其中電腦型彩券業績目標720億元、立即型彩券（刮刮樂）838億元。黃志宜表示，今年春節期間的業績比預期好兩成。

而在刮刮樂獎項上，2000萬元刮刮樂目前還有2張未開出，1200萬元刮刮樂則只剩1張未刮出。