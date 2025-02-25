雄獅去年每股賺9.81元　擬配息7.5元、殖利率5.8％

▲雄獅。（圖／雄獅提供）
記者廖婕妤／台北報導
雄獅（2731）今日公告2024年財報，全年合併營收為283億元，年增30.74%，歸屬母公司業主權益為9.15億元，EPS為9.81元；董事會並通過2024年盈餘分配案，每股配發現金股利7.5元，為歷年次高。以25日收盤價128.5元計算，現金股利殖利率達5.8%、股息配發率達76.45 %。
雄獅說明，2024年EPS為9.81元，若與2023年EPS為15.21元相較，其中包含對子公司旅天下（6961）喪失控制權之業外投資利益認列5.7元，若排除該投資利益，2024年獲利應屬歷年新高。
雄獅表示，受惠2024旅遊市場爆發成長，航空公司亦積極新增航點，以日本、歐洲、東南亞等產品線別表現最佳，皆為營收挹注動能。
展望今年，隨著航空公司增加航點及增班，包括客製包團、深度旅遊等需求也持續增加，預期旅遊需求持續熱絡，且日本仍為台灣旅客出國首選，賞櫻、立山雪牆、大阪世博、神戶開航等話題可望帶動旅遊商機；歐洲、美加等長程線，訂單能見度已到暑假檔期。
雄獅今年將積極推動產品多元化策略，並鎖定利基市場，針對東歐、東非與南非、中南亞等新興旅遊目的地，開發稀缺具個性化的產品，並深耕佈局全球鐵道與郵輪旅遊，對整體市場樂觀以待。
讀者迴響