德翔海運納入恆生綜合指數成份股　自有櫃將增至四成並優化四航線

▲德翔獲納入恆生綜合指數成份股。（圖／德翔海運提供）

記者張佩芬／台北報導

股票在香港上市的德翔海運(02510)，在上周五(21日)恆生指數公司公佈最新季檢結果，獲納入恆生綜合指數成份股，自2025年3月10日(周一)起生效。恒生綜合指數涵蓋在香港聯合交易所主板上市證券總市值最高的95%，提供了一項全面的香港市場指標，該指數採用流通市值加權法計算，可以用作發行指數基金、互惠基金及表現量度基準。

德翔海運擴大航線布局並強化貨櫃投資，深化亞太市場競爭力

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德翔海運持續強化亞太區域市場的航線布局與貨櫃投資，以提升運輸網絡完整性與市場競爭力。公司計畫以約6,730萬美元(約新台幣22億元)購買29,800箱(20呎櫃)各類型貨櫃，使自有貨櫃比例提升至約40%，進一步增強運輸穩定性與成本控制能力。

航線優化與擴展，提升區域服務競爭力

今年公司調整JTK & JTK2航線，完善日本市場區隔。為進一步優化日本市場的航線網絡，JTK 與JTK2航線將同步調整，與JTK3、JHTN形成4條互補航線，正式實現關東、關西市場的明確區隔，提供更靈活且高效的運輸解決方案：

JTK航線(日本關東-台灣-華南)最新港序：東京(Tokyo-橫濱(Yokohama)-名古屋(Nagoya)-基隆(Keelung)-高雄(Kaohsiung)- 南沙(Nansha)-香港(Hong Kong)- 蛇口(Shekou)-東京(Tokyo)，主要服務日本關東至台灣與華南市場，提供快速直航，並與JTK3形成東西向互補，確保市場覆蓋與運輸效率。

JTK2航線(拓展越南市場，增加台中掛靠)，最新港序：東京(Tokyo)-橫濱(Yokohama)-名古屋(Nagoya)-基隆(Keelung)-台中(Taichung)-高雄(Kaohsiung)- 香港(Hong Kong)-南沙(Nansha)- 蛇口(Shekou)- 海防(Haiphong)- 南沙(Nansha)-香港(Hong Kong)-蛇口(Shekou)-東京(Tokyo)，其中增加台中港掛靠，擴大台灣市場覆蓋，並加強與越南海防的聯繫，強化東南亞運輸網絡。

JTK3航線擴展至北越，深化日本至越南市場布局。今年3月中旬，JTK3航線將進一步擴展至北越市場，新增海防(Haiphong)掛靠，提升市場覆蓋率與運輸效率。為優化航線配置，JTK3將取消釜山(Busan)與廈門(Xiamen)掛靠，並改由三艘船共同營運，航程由原兩週調整為21天。

▲德翔海運今年自有貨櫃將增至四成，並優化四條航線。（圖／德翔提供）

此外，此次航線升級為德翔海運與陽明海運(YML)及運達航運(IAL)的第二次聯營合作。此次JTK3航線的聯營進一步強化三方在日本-越南市場的連結，確保更穩定的航班安排與運力配置。

調整後的JTK3最新港序：大阪(Osaka)-神戶(Kobe)- 基隆(Keelung)- 高雄(Kaohsiung)- 南沙(Nansha)-蛇口(Shekou)-海防(Haiphong)- 香港(Hong Kong)- 蛇口(Shekou)-大阪(Osaka)

JHTN航線恢復營運，強化亞太航線連結，自2025年2月中旬起，JHTN航線將正式恢復營運，並投入「TS MAWEI」與「TS KOBE」兩艘船舶，進一步提升亞太區運輸穩定性與靈活性。

最新JHTN航線港序：大阪(Osaka)-神戶(Kobe)-釜山(Pusan)- 光陽(Kwangyang)-基隆(Keelung)-高雄(Kaohsiung)-香港(Hong Kong)-蛇口(Shekou)-廈門(Xiamen)-大阪(Osaka)。

德翔海運指出，JHTN航線補足JTK系列航線的市場覆蓋，特別針對關西地區、韓國港口及華南市場，提供廈門到關西的快速直航，進一步強化區域內的物流效率。

JTS航線開通，進一步優化日本市場連結

為進一步強化進口至日本的航線密度，並滿足日益增長的市場需求。德翔海運自今年3月下旬起，與陽明海運合作艙位互換，正式開通JTS 航線，提供廈門至日本名古屋、東京、橫濱的快速直航，大幅提升運輸時效。

JTS航線最新港序：廈門(Xiamen)-名古屋(Nagoya)-東京(Tokyo)-橫濱(Yokohama)。

此次合作不僅提升航線頻率，更大幅縮短貨物運輸時間，為客戶提供更高效、穩定的物流解決方案。透過優化航線配置，德翔海運將進一步強化在日本市場的服務競爭力，提升東亞市場的影響力。未來，公司也將持續探索更多合作機會，擴展航線網絡，以提供更全面的航運服務。

展望未來：擴展航線與運力，深化市場競爭力

透過此次航線優化調整，德翔海運已順利完成日本市場的關東、關西航線分流，強化運輸網絡的結構化與精細化，確保更高效的航線組合與市場覆蓋。

為進一步提升市場競爭力，公司將持續擴展航線網絡與自有貨櫃投資，以靈活應對市場變化，強化亞太區域航運服務，並為客戶提供更高效、穩定的物流解決方案。

根據Alphaliner截至今年2月24日統計，德翔海運按船隊規模在全球貨櫃船公司當中中排名第20，佔比為0.34%。截至2025年1月31日，公司的貨櫃航運網絡覆蓋全球20個國家及地區及61個主要港口，在亞太地區經營覆蓋14個國家及地區的航線服務。