ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

德翔海運納入恆生綜合指數成份股　自有櫃將增至四成並優化四航線

▲圖為「德翔香港輪」。（圖／德翔海運提供）

▲德翔獲納入恆生綜合指數成份股。（圖／德翔海運提供）

記者張佩芬／台北報導　

股票在香港上市的德翔海運(02510)，在上周五(21日)恆生指數公司公佈最新季檢結果，獲納入恆生綜合指數成份股，自2025年3月10日(周一)起生效。恒生綜合指數涵蓋在香港聯合交易所主板上市證券總市值最高的95%，提供了一項全面的香港市場指標，該指數採用流通市值加權法計算，可以用作發行指數基金、互惠基金及表現量度基準。

德翔海運擴大航線布局並強化貨櫃投資，深化亞太市場競爭力

[廣告]請繼續往下閱讀...

德翔海運持續強化亞太區域市場的航線布局與貨櫃投資，以提升運輸網絡完整性與市場競爭力。公司計畫以約6,730萬美元(約新台幣22億元)購買29,800箱(20呎櫃)各類型貨櫃，使自有貨櫃比例提升至約40%，進一步增強運輸穩定性與成本控制能力。

航線優化與擴展，提升區域服務競爭力

今年公司調整JTK & JTK2航線，完善日本市場區隔。為進一步優化日本市場的航線網絡，JTK 與JTK2航線將同步調整，與JTK3、JHTN形成4條互補航線，正式實現關東、關西市場的明確區隔，提供更靈活且高效的運輸解決方案：

JTK航線(日本關東-台灣-華南)最新港序：東京(Tokyo-橫濱(Yokohama)-名古屋(Nagoya)-基隆(Keelung)-高雄(Kaohsiung)- 南沙(Nansha)-香港(Hong Kong)- 蛇口(Shekou)-東京(Tokyo)，主要服務日本關東至台灣與華南市場，提供快速直航，並與JTK3形成東西向互補，確保市場覆蓋與運輸效率。

JTK2航線(拓展越南市場，增加台中掛靠)，最新港序：東京(Tokyo)-橫濱(Yokohama)-名古屋(Nagoya)-基隆(Keelung)-台中(Taichung)-高雄(Kaohsiung)- 香港(Hong Kong)-南沙(Nansha)- 蛇口(Shekou)- 海防(Haiphong)- 南沙(Nansha)-香港(Hong Kong)-蛇口(Shekou)-東京(Tokyo)，其中增加台中港掛靠，擴大台灣市場覆蓋，並加強與越南海防的聯繫，強化東南亞運輸網絡。

JTK3航線擴展至北越，深化日本至越南市場布局。今年3月中旬，JTK3航線將進一步擴展至北越市場，新增海防(Haiphong)掛靠，提升市場覆蓋率與運輸效率。為優化航線配置，JTK3將取消釜山(Busan)與廈門(Xiamen)掛靠，並改由三艘船共同營運，航程由原兩週調整為21天。

▲德翔海運今年自有貨櫃將增至四成，並優化四條航線。（圖／德翔提供）

▲德翔海運今年自有貨櫃將增至四成，並優化四條航線。（圖／德翔提供）

此外，此次航線升級為德翔海運與陽明海運(YML)及運達航運(IAL)的第二次聯營合作。此次JTK3航線的聯營進一步強化三方在日本-越南市場的連結，確保更穩定的航班安排與運力配置。

調整後的JTK3最新港序：大阪(Osaka)-神戶(Kobe)- 基隆(Keelung)- 高雄(Kaohsiung)- 南沙(Nansha)-蛇口(Shekou)-海防(Haiphong)- 香港(Hong Kong)- 蛇口(Shekou)-大阪(Osaka)

JHTN航線恢復營運，強化亞太航線連結，自2025年2月中旬起，JHTN航線將正式恢復營運，並投入「TS MAWEI」與「TS KOBE」兩艘船舶，進一步提升亞太區運輸穩定性與靈活性。

最新JHTN航線港序：大阪(Osaka)-神戶(Kobe)-釜山(Pusan)- 光陽(Kwangyang)-基隆(Keelung)-高雄(Kaohsiung)-香港(Hong Kong)-蛇口(Shekou)-廈門(Xiamen)-大阪(Osaka)。

德翔海運指出，JHTN航線補足JTK系列航線的市場覆蓋，特別針對關西地區、韓國港口及華南市場，提供廈門到關西的快速直航，進一步強化區域內的物流效率。

▲根據Alphaliner截至今年2月24日統計，德翔海運名列全球第20大貨櫃船公司。（圖／德翔提供）

JTS航線開通，進一步優化日本市場連結

為進一步強化進口至日本的航線密度，並滿足日益增長的市場需求。德翔海運自今年3月下旬起，與陽明海運合作艙位互換，正式開通JTS 航線，提供廈門至日本名古屋、東京、橫濱的快速直航，大幅提升運輸時效。

JTS航線最新港序：廈門(Xiamen)-名古屋(Nagoya)-東京(Tokyo)-橫濱(Yokohama)。

此次合作不僅提升航線頻率，更大幅縮短貨物運輸時間，為客戶提供更高效、穩定的物流解決方案。透過優化航線配置，德翔海運將進一步強化在日本市場的服務競爭力，提升東亞市場的影響力。未來，公司也將持續探索更多合作機會，擴展航線網絡，以提供更全面的航運服務。

展望未來：擴展航線與運力，深化市場競爭力

透過此次航線優化調整，德翔海運已順利完成日本市場的關東、關西航線分流，強化運輸網絡的結構化與精細化，確保更高效的航線組合與市場覆蓋。

為進一步提升市場競爭力，公司將持續擴展航線網絡與自有貨櫃投資，以靈活應對市場變化，強化亞太區域航運服務，並為客戶提供更高效、穩定的物流解決方案。

根據Alphaliner截至今年2月24日統計，德翔海運按船隊規模在全球貨櫃船公司當中中排名第20，佔比為0.34%。截至2025年1月31日，公司的貨櫃航運網絡覆蓋全球20個國家及地區及61個主要港口，在亞太地區經營覆蓋14個國家及地區的航線服務。

關鍵字： 德翔海運恆生綜合指數成份股.自有櫃四成優化四航線

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

62歲 #陳雷 嗨唱金曲《歡喜就好》超穩唱功真的是寶刀未老啊！

推薦閱讀

興櫃股王印能轉上櫃股價衝至1590元　申購中籤最高大賺34萬元

興櫃股王印能轉上櫃股價衝至1590元　申購中籤最高大賺34萬元

興櫃股王、先進製程解決方案大廠印能科技（7734）今日以承銷價1250元正式上櫃掛牌交易。此次由台新證券承作的掛牌前承銷也創下空前紀錄，不管是競拍價格還是公開申購價，皆是目前歷史最高價，公開申購價更因與興櫃價差大，吸引大批股民登記抽籤，參與公開申購共有80,408筆，合格申購單為67,142筆，中籤率僅約0.56%，凍結市場資金839億元，為近3年凍結資金之高紀錄，幸運抽中的投資人，若以早盤最高來到1590元計算，有望大賺34萬元。

2025-02-26 10:42
健身房「可爾姿」大股東祺驊集團總裁李穎哲辭世　享壽80歲

健身房「可爾姿」大股東祺驊集團總裁李穎哲辭世　享壽80歲

以「女性30分鐘運動」打響名號的健身房「Curves可爾姿」大股東、健身器材上櫃公司祺驊（1593）今（26）日證實，集團總裁李穎哲，享壽80歲。由於李穎哲去年11月就將公司董事長、總經理一職交棒給女兒李佳蓉，並有女婿連子瑞協助經營，集團營運不受影響。

2025-02-26 11:12
台積電面對川普壓力大　謝金河：「轉大人」的必要考驗

台積電面對川普壓力大　謝金河：「轉大人」的必要考驗

財信傳媒董事長謝金河今日以「台積電的關鍵時刻！」為題撰文，表示今年台積電面對幾個大挑戰，最大的是川普壓力，這次台積電面對的正是政治課，這也是台積電躍升至全球大企業，要「轉大人」的必要考驗。

2025-02-26 10:31
CCL廠台光電飆漲逾7%！去年每股海賺27.81元創高　擬配17元

CCL廠台光電飆漲逾7%！去年每股海賺27.81元創高　擬配17元

銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）公告2024年財報數字，2024年每股稅後盈餘（EPS） 27.81元創新高，公司董事會並擬配息17元，若以今（26）日576元平盤價計算，潛在殖利率約2.95%，挾著獲利題材，股價跳空開高上攻617元，漲幅逾7%，突破各日均線反壓。

2025-02-26 10:31
8檔台股ETF抗跌　清一色都是高息型

8檔台股ETF抗跌　清一色都是高息型

受到川普重申對加拿大與墨西哥的關稅措施將如期實施，加劇市場對貿易戰升級的擔憂影響，美股持續震盪，台股也難逃跌勢，昨（25）日繼續下跌279.59點，統計連續兩日共下跌444.53點，跌幅1.87%。不過，仍有抗跌逆勢上揚的台股ETF，統計原型台股ETF中共有8檔這兩天都維持正報酬，清一色都是高息型ETF。

2025-02-26 09:55
美超微交財報！下市警報暫解　盤後嗨漲25%

美超微交財報！下市警報暫解　盤後嗨漲25%

去年受財報延後公告亂流影響的美超微（Super Micro）在提交未完成的財務報告以符合納斯達克公司規則後，下市警報暫緩，盤後交易中漲幅超過25%。

2025-02-26 09:05
2025年最佳「大學品牌力」　台大奪冠、輔大前10強唯一私校

2025年最佳「大學品牌力」　台大奪冠、輔大前10強唯一私校

學測成績公布，考生該如何選擇大學總是一大難題，104人力銀行發布2025《大學品牌力》並舉行頒獎典禮，拿下「最佳大學品牌力」的10所大學有台大、成大、陽明交大、清大、台科大、政大、北科大、中央、中山、輔仁；拿下18學群「最佳學群力」的7所大學有台大、成大、政大、台師大、台藝大、台體大、世新。另台師大、屏科大、長庚大學因排名在前30名，且進步名次最多而拿下「躍升獎」。

2025-02-26 11:32
蛇年彎曲投資求穩　4檔金控股進可攻退可守

蛇年彎曲投資求穩　4檔金控股進可攻退可守

美國總統川普上任後打亂全球經濟秩序，台股加權指數震盪百點成常態，首當其衝的是近2年漲翻的科技股，股價表現讓人忐忑，考驗投資人持股信心；此時，具高殖利率、股價波動度低且獲利穩定的金控股，成為進可攻退可守的首選。

2025-02-26 11:25
未來人？威力彩20億得主的必勝包牌法　數學老師細解致富公式

未來人？威力彩20億得主的必勝包牌法　數學老師細解致富公式

台灣彩券最近一期開出20.07億元的威力彩頭獎，而得主竟只花了2100元自選+包牌，就拿下頭獎、2注貳獎、6注參獎、12注肆獎，抱走20億2013萬942元，令人羨慕與稱奇，紛紛猜測他是未來人？他究竟是怎麼辦到的？數學老師李祥分析中獎公式和機率，指出這名得主採用了罕見的包牌策略。

2025-02-26 10:20
快訊／台積電跌10元至1045　台股開盤下跌64點

快訊／台積電跌10元至1045　台股開盤下跌64點

美股4大指數跌多漲少，台股今（26日）以23221.84點開出，指數下跌63.88點，跌幅0.27％。

2025-02-26 09:02

讀者迴響

熱門新聞

威力彩20億得主「罕見買法」曝光　台彩高層也訝異：第一次看到

中今彩539頭獎「全賠光」還欠百萬債！3年後下場曝

興櫃股王印能轉上櫃股價衝至1590元　申購中籤最高大賺34萬元

「臺澎三號」海纜全斷　數發部緊急調度備援促加速修復

老牌紡織廠撤出台灣！49名勞工受影響　竹北用地租AI廠緯創

威力彩1注獨得20億大解密！　台彩驚：第一次看到這樣買

健身房「可爾姿」大股東祺驊集團總裁李穎哲辭世　享壽80歲

威力彩20億得主包牌？貳獎7注中各分585萬

川普關稅措施引發市場恐慌　比特幣跌破9萬美元關卡

台船後續潛艦兩艘已確認、3月發表首艘無人艦　今年虧損大幅縮減

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366