兆豐銀徵警衛起薪36K　仰臥起坐2分鐘20次以上才能考

▲兆豐金旗下兆豐銀行徵才，圖為金控集團大樓外觀。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

搶捧金飯碗考驗大！金融研訓院公告兆豐金（2886）旗下子公司兆豐銀在台北市開出5名警衛職缺，雖然試用期起薪36450元、正式任用月薪40500元與一般企業相差不大，不過兆豐銀年終多維持在平均7個月的水準而吸引多人爭取，招生簡章要求「仰臥起坐2分鐘20次以上、1200公尺6分20秒跑完」才能考筆試，要會寫公文、具備電腦常識與資安觀念才能錄取。

依據兆豐銀規劃，符合警衛員工資格者，享事務員、7職等福利，試用期間每月薪資為36450元，若加午餐費為39450元；試用期滿後每月薪資為40500元，若加午餐費為43500元。

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兆豐銀招生簡章指出，警衛招考報名自明（27）日起至3月12日止，3月29日進行體能測驗，符合資格者才能進入第2階段筆試。

其中在體能測試上，主要有仰臥起坐和跑步兩項，其中仰臥起坐要求男生2分鐘內要30次（含）以上合格；女性則是20次（含）以上合格；跑步要求則是男性1200公尺要在5分50秒以內跑完、女性要在6分20秒內跑完。

而在筆試要求上，則有作文及公文寫作、行政院安全管理手冊、金融機構安全維護管理辦法、各機關學校團體駐衛警察設置管理辦法、電腦常識與資訊安全等。