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橘焱胡同拚年營收15億元　Q3前進北美開出首家「開丼」直營店

▲橘焱胡同董事長吳念忠、總經理楊哲瑋。（圖／記者廖婕妤攝）

▲橘焱胡同董事長吳念忠、總經理楊哲瑋。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

橘焱胡同（2761）去年營收突破12億元創新高，昨正式公告由「開丼」創辦人楊哲瑋接任總經理一職，他表示，今年目標營收超越15億元，店數超過65家，並預計Q3將在北美加州開出首家「開丼」直營店，海內外同步擴大布局。

楊哲瑋於上海創立「元將軍牛丼壽喜燒」，奠定市場基礎後返台創立「開丼」，並在2023年9月加入橘焱胡同集團，陸續引進韓國「BHC炸雞」、日本「Pepper Lunch胡椒廚房」台灣區獨家代理權，為集團開拓更廣泛的客群，奠定未來長期發展基礎。

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楊哲瑋表示，目前集團共有13個品牌、共52家店，今年連鎖事業群都會積極展店，開丼預計展4-5間店，胡椒廚房約6家，四代目菊かわ鰻魚飯、一幻拉麵預計各開出1-2家店，BHC炸雞也會開出直營跟加盟店。

胡同燒肉部分，現在有14家直營店、5家加盟店，今年沒有展店計畫，但會進行全面升級，針對不同客群會有不同菜單、不同價位，目前客單價約2000元-2500元。

海外市場部分，楊哲瑋指出，集團今年也將前進北美市場，開丼預計Q3開出北美首家直營店，菜單會跟台灣差不多，不過客單價預計會超過15美元，會先開出至少3-5家直營店後，才會考慮加盟；中國目前共3家胡同燒肉，都是非常賺錢，但要不要展店還是要看大環境決定。

橘焱胡同2024全年合併營收為12.07億元，年增20.91％，寫歷年新高，目前旗下共有13個品牌，包括「胡同燒肉」、「胡同裏」、日式雞肉串燒「台北鳥喜」、日式蝦味拉麵「一幻拉麵」、「胡董牛肉麵」、日本和牛燒肉專賣「一牛樂」、日本鰻魚飯專賣店「四代目菊川」、手打炭燒和牛漢堡排「焱の挽肉」、「開丼燒肉VS丼飯」、「BHC韓式炸雞」、「STAR HUTONG星胡同」、「Pepper Lunch胡椒廚房」等。

關鍵字： 橘焱胡同楊哲瑋開丼胡椒廚房

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