台巴肉品貿易添動力　與姐妹會IEAT合辦肉品推廣會

▲IEAT姐妹會巴拉圭肉品公會(CPC)主席Randy Ross Wiebe(左1)與IEAT顧問曾仲維(右1)皆受邀出席分享巴拉圭牛肉在台灣市場的商機。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)姐妹會，巴拉圭肉品公會（Camara Paraguaya de Carnes, CPC）昨(25)晚在台北辦理「巴拉圭肉品推廣會」，為台巴肉品業界領袖們搭建了重要交流平台，並共同探討巴拉圭豬肉與牛肉目前對台出口的現況與未來可期的龐大商機。

本次晚會，巴拉圭代表團陣容堅強，包括駐日本及台灣大使館代表、巴拉圭工商部副部長，巴拉圭動物衛生暨品質局(SENACSA)主席，以及IEAT姐妹會巴拉圭肉品公會(CPC)主席Randy Ross Wiebe出席。這是巴國肉品公會自2023年與IEAT簽約締盟後再度來台訪問，代表雙方合作密切、友誼深厚。IEAT顧問曾仲維也應邀出席分享巴拉圭牛肉在台灣市場的商機。

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巴拉圭作為台灣在南美洲的重要友邦。今年1月，巴拉圭出口總額較去年同期大幅成長82%，其中對台出口增長最為顯著。為進一步強化雙邊關係，台灣與巴拉圭長期維持穩固的友誼與戰略夥伴關係，雙邊貿易往來持續深化。

▲IEAT姐妹會巴拉圭肉品公會主席 Randy Ross Wiebe與IEAT黃文榮秘書長合影。（圖／IEAT提供）

值得一提的是，此次代表CPC主席Randy Ross Wiebe所代表的巴拉圭肉品公會與台北市進出口公會於2023年締結姐妹會，象徵台巴雙方深厚的合作基礎，而此次活動正是雙邊關係友好緊密的見證。

IEAT秘書長黃文榮表示，自2010年IEAT成立「進口肉品專案小組」，成員涵蓋台灣45家主要牛肉進口商，其進口額占全台總量的90%，是台灣最具影響力的肉品進口組織。2018年台灣與巴拉圭簽署「台巴經濟合作協定(ECA)」並享有零關稅優惠後，巴拉圭對台肉品出口量大幅成長；同時，IEAT作為巴拉圭肉品進入台灣市場的關鍵推動者，始終不遺餘力，IEAT自2022年起，也多次舉辦中南美洲貿易商機研討會及巴拉圭肉品商機交流會，促進雙邊合作與市場拓展。

在IEAT的積極推動及ECA免關稅優惠的雙重助力下，台灣已成為巴拉圭豬肉的主要市場，進口量占該國總出口量的78%；此外，巴拉圭牛肉憑藉卓越品質深受台灣市場青睞，迅速成為市場明星產品，並躍升為台灣第二大進口牛肉來源國。

近年來，巴拉圭積極拓展亞洲市場，不僅致力於鞏固其作為台灣戰略商業與政治夥伴的地位，同時也加強與韓國、日本及東南亞國家的貿易關係。為此，IEAT將延續協助巴拉圭姊妹會開拓台灣市場的承諾，透過與肉品進口商會員的持續互動與交流，推動更多亞太地區及台巴之間的肉品貿易合作，為雙邊市場創造更廣闊的發展契機。