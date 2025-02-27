鴻海董座牽手墨西哥地方官　打造智慧城市

▲鴻海宣布攜手墨西哥Sonora州開展智慧城市合作，董事長劉揚偉與Sonora州長Alfonso Durazo Montaño合影。（圖／鴻海提供）

記者陳瑩欣／台北報導

鴻海（2317）今（27）日宣布與墨西哥Sonora州政府簽署涵蓋智慧城市合作備忘錄。鴻海將憑藉在高雄市推動智慧城市的合作經驗，將智慧城市解決方案「整城輸出」至墨西哥，結合集團獨創建構營運本地化BOL（Build-Operate-Localize）商業模式，同Sonora州共同探索智慧城市解決方案及相關產業的發展。

依據雙方所簽署的合作備忘錄內容，鴻海將與Sonora州共同在當地推動智慧城市解決方案，會先以交通、治安以及港灣作為基礎推進，提供給當地民眾、企業、政府更優質的數位體驗與治理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Sonora州長Alfonso Durazo Montaño表示，該州已經準備好成為墨西哥電動交通革命的中心，並在人工智慧造福日常生活的應用上處於領先地位。與鴻海的合作備忘錄，不僅繼續將該州定位於研究、創新和技術發展的最前沿，同時也將為墨西哥家庭構建繁榮與健康的未來做出貢獻。州長表示:「根據總統克勞迪婭·謝恩鮑姆（Claudia Sheimbaum）推動的「奧利尼亞計畫」（Proyecto Olinia），我們邀請鴻海探索在電動汽車、電池與電動巴士領域的合作可能性。」

談及和Sonora州的合作，鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，數位化以及AI賦能的智慧化系統，是各個城市冀望提升城市治理的重要做法，並藉此提供給企業以及民眾更多的智慧服務。鴻海的BOL商業模式，其宗旨就是運用鴻海具有的科技能力、軟硬體整合、AI算力、以及全球布局等獨特優勢，要跟所在國家、地區、以及合作夥伴分享、合作、共榮！

劉揚偉指出，我們很高興有這個機會，能夠跟Sonora州合作，攜手將鴻海開發的智慧城市平台拓展到墨西哥。Sonora州是鴻海在智慧城市領域第一個合作的海外城市，我們會將鴻海跟高雄在智慧城市「整城輸出」的平台經驗分享給Sonora州，使其也能跨入智慧城市的行列。同時鴻海也很榮幸受邀參與Proyecto Olinia計畫，未來在墨西哥整體政策條件支持下，共同探索電動車、電動巴士以及電池等產業合作的可能。

鴻海目前在高雄所推動的智慧城市，是以生成式AI為核心打造CityGPT，透過電動巴士MODEL T、電動車作為移動物聯網載具，蒐集所有城市數據，再同步到CityGPT平台與方案商共享，進而串聯智慧交通、智慧觀光等多項服務。

憑藉CityGPT，鴻海協助高雄將城市中各種數據、服務和應用進行，串聯智慧城市各種領域應用服務、資料共享，且整合分析不同部門數據；不僅藉此服務市民，也能透過數據驅動決策，增加政府效率。

▲鴻海墨西哥總部代表藍子翔簽署此合作備忘錄，董事長劉揚偉（圖左5）在場見證。