輝達財報盤後翻黑！砸千美元抱5年　爽賺近2萬美元

▲NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）於美股周三收盤後公佈了 2024 財年第4季業績，雖均優於華爾街預期，但因財測不如前幾季令人驚艷，再加上毛利率略低於市場預期、庫存又飆高，拖累輝達盤後股價一度翻黑，不過輝達過去幾年飆漲仍讓長期投資人荷包滿滿，《CNBC》就試算投入1000美元在過去一年、五年、十年和輝達剛上市時至今投報率。其中若砸1000美元抱5年，資產價值已來到1萬9634美元，相當於賺近2萬美元。

輝達在美股26日以上漲4.65美元或3.67%、131.28美元作收。

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根據 《CNBC》 報導，NVIDIA 的股價在過去兩年中飆升了 440% 以上，市值一度超過 3 兆美元，成為美國最有價值的公司，

報導稱，投資者大多不理會來自中國DeepSeek的競爭威脅，該公司的新AI模型挑戰了「構建更智能的 AI 總是需要更多NVIDIA 晶片」這一觀念，也不理會對可能影響該公司供應鏈的半導體進口關稅的擔憂。

輝達股價1月DeepSeek 下跌，至目前1僅部分回升，《CNBC》報導稱，但其長期漲勢對投資者來說仍有利可圖。

《CNBC》 分析了一年、五年、十年和二十六年前（即 1999 年 NVIDIA 上市時）對該公司 1000 美元的投資至目前的投資報酬率以及目前擁有資產價值是多少。



●一年前投資

報酬率變化： 66%

截至 2 月 26 日總額： 1,660 美元



●五年前投資

報酬率變化： 1,863％

截至 2 月 26 日總額： 19,634 美元



●10年前投資

報酬率變化： 23,584％

截至 2 月 26 日總額： 236,835 美元



●1999 年 Nvidia 上市時投資

報酬率變化： 525,754％

截至 2 月 26 日總金額： 5,258,542 美元