低薪、福利差！她好奇「28K」一票人搶著做　網揭2大關鍵

▲我國目前法定最低薪資為28590元，許多人都稱為「28K」。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

世上行業百百種，人人都想找到一份高薪工作，不過就有一名女網友發現，最低薪資「28K」的工作竟一堆人搶著做，讓她相當好奇背後原因。對此，網友紛紛點出「關鍵因素」。

一名女網友在Dcard以「台灣人瘋搶28K工作」為題發文，表示最低薪資「28K」的工作除了福利不好外，甚至無法準時下班，至於加班還需待滿整整1小時才算數，不解這樣的工作究竟有何吸引力，「為何大家都去瘋搶？」

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貼文曝光後，引起網友留言熱議，「他們瘋搶的是行政職吧，周休二日、見紅休、朝九晚五、不需要特別的技能，是這種工作只開28K，不是瘋搶28K」、「行政職一直都在瘋搶，之前看到行政職都很多人投」、「大家寧可在辦公室發呆，也不去服務業找虐啊」、「免洗缺就很輕鬆沒壓力，吹冷氣固定上下班見紅休還放年假，一天上班八小時大概能摸魚兩小時，所以蠻多做辦公室的都會斜槓，一個月算下來也是差不多4-50」、「行政工作是真的爽，有些傳產的行政，都做個20年以上，每天工作就是指揮工讀生妹妹，然後找大家團購。」

另外也有人指出低薪工作可能是地域限制，「我高雄這邊的確一堆萬年28k，職缺從頭放到年尾，根本沒人動過…每天還是會固定重新上傳一次職缺」、「台中也是萬年28K」、「因為找不到其他工作，尤其南部。」

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