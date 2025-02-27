Meta併購標的AI公司FuriosaAI　台積電傳考慮投資

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

據外媒韓聯社報導，台積電（2330）旗下的TSMC Global正考慮對韓國AI晶片新創公司FuriosaAI進行策略性投資。這一消息加上Meta近期洽談併購FuriosaAI，令南韓業界猜測三方可能展開合作。

據悉，TSMC Global從去年第四季開始評估這項投資計畫的可行性。FuriosaAI對此表示，目前尚未確定包括投資規模在內的具體細節。

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此外，富比世（Forbes）在12日報導，Meta正積極洽談併購FuriosaAI，並有可能在本月內完成交易。

韓聯社指出，FuriosaAI專注於資料中心伺服器AI推論晶片的研發。該公司開發的神經網路處理單元（NPU）「Warboy」和「Renegade」相較於輝達（NVIDIA）的AI晶片更具成本效益。Renegade晶片是首款搭載SK海力士高頻寬記憶體HBM 3的AI晶片，並採用台積電的5奈米製程技術；而Warboy則使用三星的14奈米製程。

據報導，Renegade的效能據稱可媲美輝達H100後續推出的高階推論AI晶片L40S，但在功耗上更具優勢。Renegade的功耗僅為150W，遠低於L40S的350W，效率提升超過兩倍。

如果Meta成功收購FuriosaAI，而台積電也完成投資，將有助於雙方多元化發展AI晶片市場，並可能打破輝達在該領域的壟斷局面。