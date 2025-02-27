景氣熱絡又曇花一現　1月燈號減4分轉黃紅燈

▲國發會。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

國發會今（27）日公布1月景氣概況，1月景氣對策信號綜合判斷分數為34分，月減4分，燈號又轉為黃紅燈。其中，出口受惠AI應用商機熱絡而轉為紅燈，惟銷售面、M1B燈號分數減少，主因春節因素干擾，以及部份產業上月已提前備貨；領先指標經回溯修正後轉為上升，同時指標亦續呈上升，顯示當前國內景氣維持溫和成長，仍須密切關注後續變化。

國發會表示，景氣對策信號9項構成項目中，海關出口值轉呈紅燈，增加1分，貨幣總計數M1B轉呈藍燈，減少1分，製造業銷售量指數、批發、零售及餐飲業營業額則分別轉呈綠燈與黃藍燈，各減少2分；其餘5項燈號維持不變。

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領先指標不含趨勢指數為102.37，月增0.32%，7個構成項目經去除長期趨勢後，3項較上月上升、其餘4項則較上月下滑；同時指標不含趨勢指數為104.28，月增0.20%，7個構成項目經去除長期趨勢後，5項較上月上升、其餘2項較上月下滑；落後指標不含趨勢指數為96.59，月減0.60%，5個構成項目經去除長期趨勢後，3項較上月下滑、其餘2項較上月上升。

展望未來，國發會指出，國際主要機構預測今年全球貿易量可望續增，加上全球科技大廠增加資本支出，以及AI、高效能運算等終端應用持續發展，可望挹注我國出口動能；投資方面，隨半導體廠商積極擴充先進製程及高階封測產能、國際大廠陸續來臺設立研發或資料中心，以及企業朝向淨零與數位雙轉型投資，均有助增添投資動能。

消費方面，隨國內就業市場穩定、企業獲利成長、最低工資及軍公教待遇調整，將有助提高企業員工調薪及獎金發放意願，加上政府持續優化所得稅制及推出各項減輕人民負擔措施，可望提高國人消費能力；惟國際貿易政策變化、地緣政治衝突等不確定因素仍存，後續須密切留意對國內經濟影響。