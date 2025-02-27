ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台塑化展誠意！每股配0.8元　配息率127％

▲台塑麥寮六輕園區。（圖／記者廖婕妤攝）

▲台塑麥寮六輕園區。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台塑四寶首家盈餘分配開獎，擁有逾10萬股民的台塑化（6505）今日董事會通過2024年財報，全年EPS為0.63元，寫12年來新低；董事會也決議擬配息每股0.8元，超額配發率近127％，以今日收盤價38.7元計，殖利率約2.07％。另也將於5／29在茹曦酒店召開股東會。

台塑化2024全年合併營收為6638.23億元，歸屬母公司稅後淨利為59.7億元，EPS為0.63元。今年1月合併營收為595.4億元，月增14.2％、年增5.5％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對今年油價預測，台塑化表示，川普雖計畫對加拿大與墨西哥課徵能源關稅，分別為10%及25%，但在達成邊境管控共識後，暫緩此舉1個月，導致市場對美國原油庫存下降的預期消失，油價走跌，川普隨後與中國因未達成貿易共識，使中國對美國原油課徵關稅，導致油價跌幅加大。

然而，川普揚言加強對伊朗制裁，使其無法出口原油，伊朗抗議並警告全球原油供應將受限，沙烏地、伊朗等國也對美國加薩走廊處置不滿，中東情勢緊張升溫，帶動油價反彈，但隨著北半球冬季進入尾聲，取暖用油需求將下滑，OPEC產量若逐步增加，加上川普與伊朗及俄羅斯若談判有成，將使油價緩步下滑。

關鍵字： 台塑化配息石油石化

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

推薦閱讀

130萬存股族哭哭！中鋼每股配息0.33元　史上次低

130萬存股族哭哭！中鋼每股配息0.33元　史上次低

擁有近130萬股民的中鋼（2002）今（27）日公告盈餘分配政策，每股配0.33元，為4年來新低或史上次低。以中鋼今日收盤價24.35元估計，殖利率1.35%。

2025-02-27 14:00
Meta併購標的AI公司FuriosaAI　台積電傳考慮投資

Meta併購標的AI公司FuriosaAI　台積電傳考慮投資

據外媒韓聯社報導，台積電（2330）旗下的TSMC Global正考慮對韓國AI晶片新創公司FuriosaAI進行策略性投資。這一消息加上Meta近期洽談併購FuriosaAI，令南韓業界猜測三方可能展開合作。

2025-02-27 15:58
36萬股民嗨！00713季配1.4元　年化分配率破10%

36萬股民嗨！00713季配1.4元　年化分配率破10%

擁有逾36.48萬受益人、規模高達1280億元的台股季配型ETF元大高息低波（00713）公告配息1.4元，連2次同燈同分，年化配息率超過10%，維持雙位數表現。

2025-02-27 14:37
輝達財報盤後翻黑！砸千美元抱5年　爽賺近2萬美元

輝達財報盤後翻黑！砸千美元抱5年　爽賺近2萬美元

輝達（NVIDIA）於美股周三收盤後公佈了 2024 財年第4季業績，雖均優於華爾街預期，但因財測不如前幾季令人驚艷，再加上毛利率略低於市場預期、庫存又飆高，拖累輝達盤後股價一度翻黑，不過輝達過去幾年飆漲仍讓長期投資人荷包滿滿，《CNBC》就試算投入1000美元在過去一年、五年、十年和輝達剛上市時至今投報率。其中若砸1000美元抱5年，資產價值已來到1萬9634美元，相當於賺近2萬美元。

2025-02-27 12:31
Blackwell需求驚人！單季帶進營收3200億　創輝達產品最快增速

Blackwell需求驚人！單季帶進營收3200億　創輝達產品最快增速

輝達（NVIDIA）公布最新財報，Q4營收393.3億美元（約新台幣1.29兆元）與淨利為220.9億美元（約新台幣7240億元）都超越市場預期，其中Blackwell晶片在第四季創造了110億美元（約新台幣3200億）的營收，創下公司歷史上最快的產品增速。

2025-02-27 10:52
台光電創高後翻黑！　關注尾盤MSCI效應多空拉鋸

台光電創高後翻黑！　關注尾盤MSCI效應多空拉鋸

指數編纂公司MSCI（明晟）最新季度調整將在今（27）日盤後生效，全球標準指數新增台光電（2383）、嘉澤（3533）兩檔台灣成分股，加上新產能即將開出，挹注成長動能，激勵台光電昨（26）日股價大漲，今日早盤一度翻紅走高641元，之後立即壓回盤下整理，十點左右成交量4800張左右。

2025-02-27 10:14
差7天賣房好慘！　多噴逾80萬房地合一稅

差7天賣房好慘！　多噴逾80萬房地合一稅

只因為差7天賣房，就痛失房地合一免稅的空間！高雄國稅局公告最新案例，有民眾王先生（化名）去年5月29日賣房地，申報自用住宅免稅，水電、戶籍登記證明皆具備，但因房屋取得時間在107年5月21日，不符合「持有6年」的認定原則遭認定要繳稅，連補帶罰高達80.7萬元。

2025-02-27 00:32
10檔債券ETF人氣升高　一表看懂投資人心頭好

10檔債券ETF人氣升高　一表看懂投資人心頭好

根據集保中心公布的2月21日最新一周債券ETF受益人增加757人，整體人數來到2106731人。統計資料顯示，101檔債券ETF中近一周受益人增加的有40檔，進一步觀察本周增加最多前十檔中，前兩檔都是非投等債，市場法人表示，聯準會放緩降息步伐，使得市場對後續降息預期明顯降溫，川普政策與降息預期或仍有變化，但在非投等債基本面展望持穩下，其後續表現仍不看淡，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

2025-02-27 13:10
ETF更好買！中信銀喊降手續費　 祭低門檻2費用免收

ETF更好買！中信銀喊降手續費　 祭低門檻2費用免收

記者巫彩蓮／台北報導 全球金融市場變化多端，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）2025年調降海外債券投資門檻、延續基金定期定額0手續費方案及推出境內ETF優惠，協助民眾以更多元方式布局，即日起中國信託銀行客戶可以2000元美元或2000元澳幣申購逾200檔知名公司債；此外，臺灣境內發行的ETF，定期（不）定額申購手續費由原1%調降至0.2%、免收證券商交易手續費及信託管理費，實現分批或分散投資可能發生的風險。 中信銀行領先業界，將逾200檔的公司債最低申購金額降至2000美元及澳幣，是國內提

2025-02-27 10:43
下一代AI更強　黃仁勳：跟ChatGPT發布時相比需「百倍算力」

下一代AI更強　黃仁勳：跟ChatGPT發布時相比需「百倍算力」

根據外媒CNBC報導，NVIDIA執行長黃仁勳表示，由於新的推理方法需要逐步思考「如何回答得最好」的問題，下一代AI將需要比舊模型多100倍的運算能力。

2025-02-27 10:42

讀者迴響

熱門新聞

130萬存股族哭哭！中鋼每股配息0.33元　史上次低

輝達最新財報公布！　Q4營收近1.3兆高於市場預期

00887之亂！永豐投信挨罰60萬　1年不能新募基金

中今彩539頭獎「全賠光」還欠百萬債！3年後下場曝

快刷存摺！符合資格者「一早領近10萬元」

差7天賣房好慘！　多噴逾80萬房地合一稅

2萬股民當心！軟板廠同泰打入全額交割　3／3生效

36萬股民嗨！00713季配1.4元　年化分配率破10%

佳評如潮！王道銀行拼永續　標普、CDP 4大國際機構齊按讚

央行重拳楠梓買氣「腰斬再腰斬」　在地：年後台積救市

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366