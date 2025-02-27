台塑化展誠意！每股配0.8元　配息率127％

▲台塑麥寮六輕園區。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台塑四寶首家盈餘分配開獎，擁有逾10萬股民的台塑化（6505）今日董事會通過2024年財報，全年EPS為0.63元，寫12年來新低；董事會也決議擬配息每股0.8元，超額配發率近127％，以今日收盤價38.7元計，殖利率約2.07％。另也將於5／29在茹曦酒店召開股東會。

台塑化2024全年合併營收為6638.23億元，歸屬母公司稅後淨利為59.7億元，EPS為0.63元。今年1月合併營收為595.4億元，月增14.2％、年增5.5％。

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針對今年油價預測，台塑化表示，川普雖計畫對加拿大與墨西哥課徵能源關稅，分別為10%及25%，但在達成邊境管控共識後，暫緩此舉1個月，導致市場對美國原油庫存下降的預期消失，油價走跌，川普隨後與中國因未達成貿易共識，使中國對美國原油課徵關稅，導致油價跌幅加大。

然而，川普揚言加強對伊朗制裁，使其無法出口原油，伊朗抗議並警告全球原油供應將受限，沙烏地、伊朗等國也對美國加薩走廊處置不滿，中東情勢緊張升溫，帶動油價反彈，但隨著北半球冬季進入尾聲，取暖用油需求將下滑，OPEC產量若逐步增加，加上川普與伊朗及俄羅斯若談判有成，將使油價緩步下滑。