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聯發科參展MWC 2025　大秀新世代通訊及AI技術

▲▼聯發科參展2025年世界通訊大會。（圖／聯發科提供）

▲聯發科參展2025年世界通訊大會。（圖／聯發科提供）

記者高兆麟／綜合報導

IC設計大廠聯發科（2454）在2025年世界通訊大會（MWC 2025）的攤位將展示多項引領無線通訊邁向下世代6G的重要技術，包括雲端、邊緣、終端融合運算、實網連線的低軌NR-NTN技術、子頻全雙工技術、及聯發科技最新發表的M90 5G-Advanced數據機。聯發科亦將展示天璣品牌在手機及車用領域的最新進展，以及最新搭載聯發科產品的世界領先品牌裝置。

聯發科總經理陳冠州表示，聯發科致力於推動業界領先的通訊、AI應用、全球標準，這也為豐富大眾生活而創造更多機會；此次在MWC展出邁向6G世代的最先進技術、生成式AI協同運算、5G-Advanced解決方案等最新發展，正是掌握此機會的最佳體現。

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聯發科將展示其為即將到來的6G標準提案研發的一項重要技術，該技術混合運算創新技術，將裝置雲與無線接取網路（RAN）結合為「邊緣雲」，可將環境運算從裝置端延伸到RAN，融合雲端、邊緣、終端環境運算，在生成式AI、電信等級的隱私及個資治理、動態運算資源調度等應用情境中達到低延遲效果。此技術分別與NVIDIA與Intel及HTC G REIGNS合作展示。

隨著通訊技術進展，頻寬益增、功率需求也愈增，能兼顧頻寬及能效需求的通訊系統愈發重要。聯發科技此次展出的波封輔助射頻前端系統能增加功率放大器的能源使用效率25%、減緩裝置功耗和熱生成速率，此外，在同樣功率波封內增加超過100MHz可用頻寬且高功率之涵蓋率也更廣。

另外，聯發科最新M90 5G-Advanced modem將祭出高達12Gbps的傳輸速度，符合3GPP Release 17以及Release 18標準規格；該方案同時支援FR1及FR2頻譜，以及擁有全新智慧天線技術，並能藉此天線中的AI模型鑑別使用情境並提升傳輸速率。M90支援聯發科UltraSave技術，與前代相比平均功耗可降低18%。在MWC 2025期間，聯發科將以Ericsson網路設定為基礎、搭載M90的測試裝置，展示FR1 3CC + FR2 8CC頻譜下，領先業界的10Gbps傳輸速率。

聯發科M90數據機搭載的智慧天線技術，將天線結合距離感測功能，能透過感測天線特性變化，辨識使用者握持裝置方式，動態調整天線系統適配電路與上行功率，維持訊號品質穩定。此項技術將由聯發科與Anritsu安立知於MWC 2025會上共同展出。

在車用部分，聯發科Dimensity Auto智慧座艙晶片組平台亦將於MWC 2025展出，此次將強調透過虛擬機器管理程式的調度，在數個虛擬機器上展示多個市場領先的多媒體、3D繪圖，以及AI處理等能力。此外，也將展示與策略夥伴共同開發以8K螢幕顯示的創新智慧座艙，為現場與會者描繪下世代座艙體驗。

聯發科也將多款採用天璣9400旗艦5G晶片的智慧型手機於MWC 2025會上展出，並特別分享其最新的生成式AI及Agentic AI應用及服務。此外，此次也將展示拍照及錄影的最新技術進展，例如AI 指向收音技術、AI長焦、即時對焦、影片播放AI景深引擎、以及支持最新PC 級的天璣OMM追光引擎的行動遊戲體驗。

關鍵字： 聯發科

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