SCFI連七跌　下周美西運價跌破2千元　歐線漲價估僅數日行情　

▲攬貨業看下周美國線運價續跌，歐洲線漲上去很快會回跌。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

今(21)日下午三點上海航運交易所公佈的貨櫃運價指數(SCFI)下跌5.00%，已連續七周下跌，美西與美東線跌幅在14%與11%。超大型攬貨公司指出，下周一（3日）美西線長約客戶運價將跌至每大箱（40呎櫃）1800美元，大型攬貨公司則指出，歐洲線下周一的漲價計畫雖會實施，但估計僅會是數日行情，很快就會回跌，運價要回要等3月中或4月初。

大型攬貨公司指出，目美西運價在2100-2200 美元之間，美東在3200-3300美元之間，歐洲線預計3/3-3/14運價從目前的2500美元提升至3000-3200美元，市場傳出歐洲線合約價約2,500～3,500美元，實際價格取決於貨主的出貨量。如果運費倒掛，船公司必定會採用停航來控制運價。加上今年變數比較大，歐洲線過去一年因為紅海危機、關稅議題，大量貨物提前進口，致使今年貨量相對減少，具體還是要根據市場貨源情況和運力來判定。

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今日SCFI報1515.29點，下跌79.79點，跌幅5.00%，上海到歐洲線每箱（20呎櫃）運價1693美元，下跌115美元，跌幅7.29%；地中海線每箱2594美元，下跌30美元，跌幅1.14%；美西每大箱2482美元，下跌425美元，跌幅14.62%；美東每大箱3508美元，下跌446美元，跌幅11.28%。

波斯灣線每箱運價1015美元，下跌87美元，跌幅7.89%；南美線（桑托斯）每箱運價2770美元，下跌177美元，跌幅6.00%；東南亞線（新加坡）每箱運價441美元，上漲1美元，漲幅0.23%。