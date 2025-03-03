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業界高階提醒不能太期待俄烏重建　日圓升值對多數散裝船不利

▲裕民航運6.4萬噸超輕便型散裝船。（圖／裕民提供）

▲裕民航運對俄烏重建商機持較保守態度。（圖／裕民提供）

記者張佩芬／台北報導

近月以來因為俄烏重建商機，讓散裝航運股運價大漲，近月漲幅在一到四成之間，而散裝船公司高階提醒，俄烏重建是10年計畫，不能期待過高，估計今年內見到重建商機有限；另散裝船雖然近幾年在大陸建造比例增加，但多數是在日本建造，日圓升值將讓船公司出現匯兌損失，賣舊船獲利也會被壓低；夏天之前商船有望重回紅海，將釋出不少運力。

裕民航運(2606)對於俄烏重建物資運送就持保守態度，該公司高階表示，重建需要提計畫，還需要資金到位，貨量是會逐步增加，但要見到大量估計要一到兩年，世界銀行列的也是十年重建計畫。

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實際操作運務的業界高階指出，俄烏戰爭長達三年，無法輸出的礦產，歐美、印度等國家改向航程更遠的國家採購，一旦恢復向俄烏採購，航程是會縮短的；烏克蘭礦產近七成在俄羅斯佔領的烏東地區，估計也不容易拿回。

另今年夏天之前商船就有可能恢復航行紅海，實際上目前已經有部分商船開始恢復航行，船隻免繞好望角後，將會釋出不少運力。

另散裝船公司在日本建造的船隻比例偏高，日圓與美元兌換率從去年最低1美元兌換162日圓升值到上周五的150.62日圓，船公司多數都會出現日圓匯兌損失，賣舊船的獲利也會被壓低。

去年年底業界估計今年波羅的海貨船綜合指數(BDI)約跌兩成，業界也坦承今年獲利不易高於去年，近期BDI回升屬於季節性谷底回升，目前俄烏重建、紅海復航利多與利空因素交疊，市場變數還是不少。

長期投資散裝航運股的投資人則指出，三大法人持有主要散裝船公司股票比例在16%到35%之間，要慎防法人邊拉邊賣。

不過市場也是有些利多因素，近日多位散裝船公司領袖在Capital Link網路研討會上探討散裝船運最新動向。Braemar和SSY等船舶經紀公司最近的研究表示，中美新一輪貿易緊張局勢對乾散貨航運市場的影響預計將比六年前的貿易戰更為溫和。

中國已在上一輪貿易戰後轉向巴西等國採購大豆，減少了對美國的依賴。Rabobank的報告也顯示，由於中國大豆國家儲備充足，且低蛋白飼料配方的普及減少了對進口大豆的需求，即便中國再次對美國大豆徵收關稅，影響也遠不及2018-2019年。美國國內對大豆的壓榨需求增長，特別是可再生燃料產業的快速擴張，進一步降低了出口依賴。

儘管全球範圍內加速推進 可再生能源和電氣化，但煤炭仍在全球能源結構中佔據重要地位，特別是在 中國和印度等新興市場。估計未來幾年內，全球範圍內仍將有多座新的燃煤電廠投入運營，煤炭需求短期內不會出現大幅下滑。

Safe Bulkers總裁Loukas Barmparis博士也表達了類似觀點，預計煤炭需求在未來十年內仍將保持穩定。他認為，雖然全球能源轉型勢在必行，但短期內煤炭仍是確保能源供應安全的重要資源。

近年來， 鋁土礦貿易量呈爆炸式增長，成為乾散貨市場的明星貨種。西非鋁土礦出口量年增22%，顯著推高了海岬型船的噸海浬需求。鋁土礦的快速增長不僅源於幾內亞等國家的礦產資源開發，更與電動汽車產業鏈的蓬勃發展密切相關，因為鋁土礦是電池生產的重要原材料。

Golden Ocean Group臨時執行長兼財務長Peder Simonsen 提到：「全球85%的鋁土礦產自幾內亞，這條供應鏈幾乎被中國控制，包括礦山和基礎設施。 我們預計鋁土礦在2025年將實現5%-10%的增長。 ”

根據航運經紀公司Arrow近日統計公佈的數據，海岬型船運輸的鋁土礦量，首次超過了煤炭。在過去十年中，主要來自幾內亞的鋁土礦運輸量快速增長。

如今，隨著今年初幾內亞的鋁土礦出貨量激增，加之巴拿馬型船正在分流海岬型船的煤炭貨運量，導致鋁土礦成為僅次於鐵礦石的海岬型型船第二大運輸貨種。

鐵礦石作為乾散貨航運的核心貨種，隨著中國政府實施新的經濟刺激措施，鐵礦石需求有望反彈。全球基礎設施專案正在取代中國房地產市場，成為推動鐵礦石需求的新動力，隨著巴西和幾內亞等地的鐵礦石項目不斷推進，運輸距離將顯著增加，特別是幾內亞的Simandou專案可能使鐵礦石運輸至中國的距離增加三倍，從而進一步推高好望角型船的需求。

這次線上研討會還討論了巴拿馬型與超輕便便型船舶所面臨的挑戰。Barmparis博士指出，這些中型船舶出現了不少的新船訂單，可能在未來導致運力競爭加劇。 他強調，隨著行業對節能環保的關注，投資高效節能船舶將成為保持競爭力的關鍵。

關鍵字： 不能太期待俄烏重建日圓升值散裝船不利

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