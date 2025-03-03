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台積電千元保衛戰！跌40元險守　指數狂殺430點

▲▼台北股市 開盤大跌 台積電重挫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台股今天下跌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

雖美股4大指數全面收漲，但台股在228連假補跌效應的預期下今（3日）以22734.05點開出，指數大跌319.13點，跌幅1.38％，隨後跌幅擴大跌逾430點，回測22600點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌40元來到1000元，跌幅3.85％；鴻海（2317）下跌2元至172元；聯發科（2454）下跌25元至1490元；廣達（2382）下跌1.5元來到249元；長榮（2603）下跌2.5元至213.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲601.41點或1.39％，收在43840.91點；標準普爾500指數上漲92.93點或1.59％，收5954.5點；那斯達克指數上漲302.86點或1.63％，收在18847.28點；費城半導體指數上漲80點或1.71％，收4766.75點。

不過，若看228 連假期間累計表現，美股費城半導體指下挫 4.38%，台積電 ADR跌逾 7%，投資人特別留意台積電3日收盤能否在千元以上。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 43840.91 ▲601.41 ▲1.39%
S&P500 5954.5 ▲92.93 ▲1.59%
NASDAQ 18847.28 ▲302.86 ▲1.63%
費城半導體指數 4766.75 ▲80.0 ▲1.71%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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