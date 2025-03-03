台積電千元保衛戰！跌40元險守　指數狂殺430點

▲台股今天下跌。（圖／記者屠惠剛攝）
記者陳瑩欣／台北報導
雖美股4大指數全面收漲，但台股在228連假補跌效應的預期下今（3日）以22734.05點開出，指數大跌319.13點，跌幅1.38％，隨後跌幅擴大跌逾430點，回測22600點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌40元來到1000元，跌幅3.85％；鴻海（2317）下跌2元至172元；聯發科（2454）下跌25元至1490元；廣達（2382）下跌1.5元來到249元；長榮（2603）下跌2.5元至213.5元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲601.41點或1.39％，收在43840.91點；標準普爾500指數上漲92.93點或1.59％，收5954.5點；那斯達克指數上漲302.86點或1.63％，收在18847.28點；費城半導體指數上漲80點或1.71％，收4766.75點。
不過，若看228 連假期間累計表現，美股費城半導體指下挫 4.38%，台積電 ADR跌逾 7%，投資人特別留意台積電3日收盤能否在千元以上。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|43840.91
|▲601.41
|▲1.39%
|S&P500
|5954.5
|▲92.93
|▲1.59%
|NASDAQ
|18847.28
|▲302.86
|▲1.63%
|費城半導體指數
|4766.75
|▲80.0
|▲1.71%
資料來源：證交所
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