12萬股民注意！00922配息0.63元　3／18除息

▲台股示意圖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

資產規模213.79億元，受益人數12.65萬人國泰台灣領袖50（00922）於今（3）日公告今年第一次預估配息，上半年配息0.63元，若以今日收盤價21.54元計算，單次配息率2.92%，3月18日為除息日，3月17日為最後買進日，4月15日為收益分配發放日。

川普宣布3月4日起針對加拿大、墨西哥及中國的新關稅政策正式生效，上週四(27日)美股四大指數以跌作收。雖28日各指數出現反彈，但台股周一開盤受到牽連，國泰投信投資長鄭立誠表示，由於川普關稅、歐洲地緣政治等因素影響，推估台股短線表現上將以區間整理為主。但從基本面來看台股表現無虞，且世界通訊大會(MWC 2025)將在本周於西班牙登場，業界聚焦AI應用表現及衛星通訊等題材，有多檔台企也將亮相，如聯發科（2454）、中華電（2412），有望在會中釋出利多。

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00922基金經理人蘇鼎宇表示，上週三(26日)輝達公布去年第四季財報，縱使在營收獲利雙雙超出預期、但營收增速卻創下兩年來新低，引發27日股價出現跌幅逾8%，不過財報也反映出AI發展無虞，預估輝達將持續坐穩領導者地位。日前黃仁勳表示輝達今年將推出最新 Blackwell Ultra GPU，且3月中輝達將舉辦 GTC開發者大會，市場期待輝達能扮演「復仇者聯盟」帶領相關供應鏈迎來反彈、再創輝煌，包括法人點名的台積電（2330）、日月光（3711）、華碩（2357）等。

蘇鼎宇補充，台股這幾日利空多，投資人可逢低加碼國泰00922卡位台股成長行情；成分股聚焦50檔大市值企業，其中電子類股超過50%，在AI浪潮下受惠力度大，包括台積電、鴻海（2317）、聯發科等權值股外，近期日月光、廣達（2382）、華碩被法人點讚，看好後續出貨表現，透過00922就能布局一次到位。此外，台股不只電子股獨美，00922也納入國泰金（2882）、富邦金（2881）等金融股，以及中華電、台灣大（3045）等通訊股，讓基金在高檔震盪下仍有支撐。