台積電最大客戶2024年貢獻營收6243億元　比重22%

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

文／中央社

台積電統計，2024年最大客戶貢獻新台幣6243億元營收，創下新高，年增約777億元，增幅14.2%，占總營收比重22%。法人推估，蘋果（Apple）仍是台積電最大客戶。

據台積電財報資料顯示，最大客戶「甲客戶」貢獻的營收持續增加，繼2023年攀升至5466億元，2024年進一步突破6000億元關卡，達6243億元，再增加777億元，增幅約14.2%。

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台積電20024年營運高度成長，總營收達2兆8943億元，年增33.89%，「甲客戶」貢獻營收增幅相對較小，占台積電總營收比重自2023年的25%，滑落至22%。

法人研判，台積電最大客戶仍是蘋果。隨著蘋果擴大採用自家設計晶片，加上處理器製程技術不斷推進，A18系列處理器採用台積電第2代3奈米製程，蘋果對於台積電的營收貢獻持續攀升。

台積電第2大客戶出現異動，2023年第2大客戶「丙客戶」占台積電總營收約11%，2024年比重跌落至10%以下。台積電2024年第2大客戶「乙客戶」貢獻營收達3522億元，比重達12%。

台積電依慣例不揭露客戶名稱。據台積電統計，2024年美國營收達1兆9922億元，中國及台灣營收皆未達3522億元水準。法人推估，台積電第2大客戶應來自美國。全球前10大半導體廠輝達（NVIDIA）、高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）和超微（AMD）都是台積電的大客戶。