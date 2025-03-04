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赴美投資千億美元　台積電：股利、長期毛利率53％目標不變

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

台積電（2330）今日宣布有意增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝設施，以及一間主要研發團隊中心，外界也擔心，台積電毛利率及股利政策是否可能因此被海外高成本影響，但台積電表示，長期毛利率達53%，及持續穩定增加股利這兩項，都維持不變。

台積電也表示，在美國的投資，不影響日本和台灣投資規劃。

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此前，台積電正在進行650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造的投資專案，以此為基礎，台積電在美國的總投資金額預計將達到1,650億美元。這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝設施，以及一間主要研發團隊中心，此專案是美國史上規模最大的單項外國直接投資案（single foreign direct investment）。

透過本次擴大投資，台積電預期為人工智慧（AI）和其他前瞻應用創造數千億美元的半導體價值。台積電的這項擴大投資也預計在未來四年為約40000個營建工作機會提供支持，並在先進晶片製造和研發領域創造數以萬計高薪且高科技的工作機會。

台積電預計，在未來十年，這項投資還將推動亞利桑那州和美國各地超過2000億美元的間接經濟產出。此舉突顯了台積電致力於支持客戶，包括蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通（Broadcom）和高通（Qualcomm）等美國領先的AI和科技創新公司。

台積電董事長暨總裁魏哲家表示：「回顧2020年，由於川普總統的願景和支持，我們開始了在美國設立先進晶片製造的旅程，這項願景現在已成真。AI正在重塑我們的日常生活，半導體技術是新功能和應用的基石，隨著台積電在亞利桑那州的第一座晶圓廠取得了成功，以及必要的政府支持和強大的客戶合作夥伴關係，我們擬增加1,000億美元投資於美國半導體製造，這讓我們的計畫投資總額達到1,650億美元。」

台積電的亞利桑那州晶圓廠占地1100英畝，目前聘有3000多名員工，並已於2024年底開始量產。此次擴大投資將增加美國生產之先進半導體技術，對強化美國半導體生態系統至關重要，而台積電在美首次的先進封裝投資也將完善美國國內的AI供應鏈。

在美國，台積電除了設於鳳凰城的最新製造據點，亦在華盛頓州卡默斯（Camas）設有一座晶圓廠，並於德州奧斯丁（Austin）和加州聖荷西（San Jose）設有設計服務中心。

關鍵字： 台積電

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