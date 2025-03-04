台積電擴大在美投資「變成美積電」？　郭智輝：多餘的想法

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者林敬旻攝）

記者廖婕妤／台北報導

台積電（2330）今日凌晨宣布有意增加1000億美元（約新台幣3.3兆元）投資於美國先進半導體製造，包含興建3座新晶圓廠、2座先進封裝設施，以及1間主要研發團隊中心；市場擔心台積電會變成「美積電」，經濟部長郭智輝今（4）日表示，這個想法是多餘的。

經濟部長郭智輝今出席立法院「施政方針及施政報告繼續質詢」會前受訪，說明台積電擴大在美投資。

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郭智輝說明，2月下旬次長江文若去美國拜訪，主要是去收集關稅相關的產業訊息；不過經濟部對於產業的活動，都是早早都有掌握、都了解。

郭智輝指出，我們對海外的投資或者在國內的投資，每個企業都會審視自己的能耐或是需求，其實到海外去投資，基本上，第1個關心的是它的市場，第2個關心在當地的國家有沒有它需要的資源；第3個是它對整個世界的布局，這些都是海外擴展的重要依據。

郭智輝也說，台積電本來就在美國有廠、在日本也有廠、在德國也要開始蓋廠，因此認為台積電赴美投資跟半導體的關稅是2件事情，台積電在先進科技的全球佈局是非常重要的。

川普也提到，台積電擴大在美投資，若是中國犯台，美國仍有晶片生產能力，是否會擔心台灣因而失去價值？郭智輝表示，「台灣完全有價值，變成是全球大家矚目的焦點，因為台積電的成就，在全球各地的布局，大家都依賴台灣所生產的晶片。」

郭智輝說，台積電在美國生產，主要是為了美國的客戶，在日本生產，是為了日本的客戶，但在台灣生產除了美、日之外，還有很多的客戶，所以需要去滿足他們的需求。

此舉是否會造成台灣的供應鏈都慢慢移往美國，郭智輝指出，長期來看或許有可能，但以目前台積電投資的金額裡面，所需要供應鏈的數量，可能還不至於吸引供應鏈整個過去。

經濟部也補充，台積電新一階段的對美投資規劃，政府將依法審查，顧及公司發展，也確保半導體產業及國家整體競爭力，持續壯大台灣於全球半導體產業中的關鍵地位，維持領先優勢。