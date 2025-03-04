台積電擴大赴美投資！法人看2關鍵按讚　「可堵川普嘴巴」

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

「護國神山」台積電（2330）今（4）日早上6點發布重大訊息，四年之內將增加千億美元（約3.3兆元新台幣）投資美國先進半導體製造，惟此項消息造成台積電跌破千元，最低來996元，市場分析師普遍認為，台積電這項赴美重大投資計畫，化解加徵關稅疑慮，川普再也不能拿「台灣偷走美國晶片生意」為藉口，二來又分散地緣政治壓力；至於營運成本墊高一事，台積電與美國前五大客戶應該有成本轉嫁的共識。

先前川普認為，晶片高度仰賴台灣生產，不斷地揚言加徵關稅，台新投顧副總黃文清、統一投顧黎方國一致性認為，台積電宣布四年增加千億美元投資計畫，足以化解掉加徵關稅壓力，台積電也可以擺脫此一不確定因素。

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台新投顧副總黃文清指出，今日早盤台積電回跌到千元以上，不完全是擴大美國投資一事，部份反映加拿大、墨西哥、中國大陸關稅課徵，而台積電雖然跌破千元大關，很快又站回去，這也是「弱中帶強」的表現，就台積電投資內容來看，比起先前傳言接手英特爾來得單純多，這也是台積電本身可以掌握。

至於赴美投資，可以降低地緣政治風險，黎方國說，股神巴菲特曾經投資台積電，基於地緣政治考慮，沒多久就出脫；如今，台積電增加美國廠投資數，提高對於大型機構法人的投資吸引力。

美國投資勢必帶來營運成本增加，黃文清分析，台積電宣布美國投資計畫同時，也感謝蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通（Broadcom）和高通（Qualcomm）五大客戶支持，這也意味台積電與美國客戶充分溝通過，成本轉嫁問題應該不大。

黎方國表示，台積電在高階晶片製造擁有獨家供應優勢，在這一塊市場具有賣方優勢，因此使用者付費概念下，應該可以與客戶達成成本轉嫁協商。