大魯閣股東會紀念品來了！4000元抵用券　再抽美國MLB觀賽之旅

▲大魯閣此次股東會紀念品價值超過4000元。（圖／大魯閣集團提供）



記者廖婕妤／台北報導

大魯閣（1432）今日宣布114年股東會紀念品發放方案，透過官方APP「大魯閣 Plus」提供股東超值回饋，包含800元消費抵用券及8張「每月玩樂買1送1券」，總價值超過4,000元；持有1,000股以上的股東，還可獲得額外800元消費抵用券。

大魯閣114年股東會將於5月26日舉行，3月25日為有權參加股東會的最後買進日。股東會紀念品將於5月26日起可透過「大魯閣 Plus」APP 領取並開始使用，股東可提前下載 APP 確保順利領取。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大魯閣正式進軍美國市場，今年特別推出股東優惠加碼抽獎活動，於5月26日至6月30日期間領取紀念品，即可參加「大魯閣前進美國，抽美國MLB觀賽之旅」，將抽出3位幸運股東，親臨美國大聯盟比賽現場，觀賞世界頂級棒球賽事。

大魯閣自110年起，率先透過APP發送股東會紀念品，顛覆傳統領取方式，讓股東無論持股多少都能輕鬆領取，帶動股東人數逐年攀升， 113年大魯閣股東人數已超過19萬人。這項模式不僅提供股東實質回饋、提升股東參與度，也成功將股東導流至大魯閣場館體驗，轉化為忠實顧客，進一步推動營收成長，展現數位經營的強大效益。

大魯閣指出，今年的股東會紀念品適用於大魯閣旗下多個運動休閒品牌，無論是想要揮棒體驗全台10家大魯閣棒壘球打擊場，或是在3家保齡球館挑戰全倒快感，都能輕鬆使用。

此外，9家遊戲愛樂園提供親子共遊的歡樂時光，3 家 Roller186 滑輪場則是潮流滑行的最佳選擇，而2家福湯岩盤浴，則帶來最舒適的日式養生放鬆體驗。消費抵用券可直接折抵消費金額；買1送1券則可於選擇指定業態消費，自114年6月1日起至115年1月31日，每月限使用一次，共8次。

▲大魯閣114年股東會紀念品。（圖／大魯閣提供）