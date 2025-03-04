金管會公布2026年金融業公平待客原則評核機制　新增防詐加分項目

▲金管會。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
為督促金融服務業誠信經營，形成良好之公司治理文化，以達成公平待客，金管會2026年金融服務業公平待客原則評核機制出爐，將業者防制詐騙之措施、申訴處理機制健全性，以及解決改善高齡及身心障礙者數位落差的措施等3項納入加分原則。
金管會2026年金融服務業公平待客原則評核將委託證基會辦理評核，透過借助外部專家學者專業意見，廣納多元廣泛觀點。金管會指出，2026年之評核機制，業經證基會邀請學者專家討論完竣，其評核對象、評核期間、評核指標、加強評核重點、評核結果公布範圍以及表揚獎項如下：
一、2026年評核對象，共計120家金融服務業，包括：
(一)銀行業：36家（含3家純網銀）。
(二)證券期貨業：資本額100億元以上綜合證券商9家、小型專業證券經紀商21家及專營期貨商14家。
(三)保險業:人壽保險公司21家及產物保險公司19家。
二、2026年評核期間，為2025年1月1日至2025年12月31日。
三、2026年評核指標，分兩大類，總分130分。
第一大類「公平待客原則10項原則」(共100分)，每一原則之評核指標，各占10分外，調整各原則配分權重為落實情形占80%，金融消費爭議情形占20%;落實情形分數係依受評機構業務單位、法令遵循或風險管理單位、內部稽核單位之執行情形計算平均分數得出；第二大類「董事會推動之重視及具體作為等情形」(共30分)，新增額外減分項目:金融檢查與日常監理情形，依違失之情節輕重扣分，另針對前一年度評核缺失未予改善者亦予以扣分。
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