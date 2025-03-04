金管會公布2026年金融業公平待客原則評核機制　新增防詐加分項目

一表搶先看！15檔3月除息台股ETF 4檔年化配息率10%以上

根據CMONEY最新統計資料顯示，截至3月3日，共有15檔台股ETF公布將在3月份除息，以3月3日收盤價來計算預估年化配息率，其中群益台灣精選高息ETF（00919）第8次配息預估年化配息率12.11%最高，其次大華優利高填息（00918）、中信綠能及電動車（00896）、元大台灣高息低（00713）也都有10%以上的好表現。

快訊／中國對美農產品加關稅、散裝期貨運價應聲下跌 業界估影響不大

中國國務院關稅稅則委員會今(4)日中午公告，本月10日起對美國雞肉及玉米等產品加徵15%關稅，對大豆及牛肉等產品加徵10%關稅，下午一點期貨市場開盤，巴拿馬型船3月日租8900美元，下跌346美元，跌幅4.04%。裕民航運(2606)高階表示，中國在川普上一任就已開始分散採購，也減少對進口貨的依賴，估計對中小型散裝船運價影響有限。

大魯閣股東會紀念品來了！4000元抵用券 再抽美國MLB觀賽之旅

大魯閣（1432）今日宣布114年股東會紀念品發放方案，透過官方APP「大魯閣 Plus」提供股東超值回饋，包含800元消費抵用券及8張「每月玩樂買1送1券」，總價值超過4,000元；持有1,000股以上的股東，還可獲得額外800元消費抵用券。

能率集團投資美機器人公司 1檔先亮燈漲停

挾機器人題材能率集團今（4）日宣布旗下包括能率創新（5392）、佳能（2374）、IKKA-KY（2250）及能率亞洲基金在日前簽約並攜手投資美國機器人公司Mantic Robotics；且佳能也接獲Mantis Robotics的近接感測器訂單，初期約300套，能率創新也不排除代工組裝Mantis Robotics 的機器人手臂。

台積電千億美元投資 路透批「賭注危及台灣優先」

台積電（2330）董事長魏哲家在美國總統川普面前宣告在美新增千億美元（約台幣3.3兆元）投資案轟動全球，多家外電以「川普脅迫」、「幫助川普」等評價，不過《路透社》以「危及台灣優先」做解讀，再度引起熱議。

快訊／19萬股民注意！00915配0.5元 3／18最後買進日

擁有19.1萬受益人、資產規模432.08億元的凱基台灣優選高股息30（00915）今（4）日公告配息，每股配0.5元，較前次縮水逾3成，為2023年12月以來最差配息紀錄。

台積電擴大赴美投資！法人看2關鍵按讚 「可堵川普嘴巴」

「護國神山」台積電（2330）今（4）日早上6點發布重大訊息，四年之內將增加千億美元（約3.3兆元新台幣）投資美國先進半導體製造，惟此項消息造成台積電跌破千元，最低來996元，市場分析師普遍認為，台積電這項赴美重大投資計畫，化解加徵關稅疑慮，川普再也不能拿「台灣偷走美國晶片生意」為藉口，二來又分散地緣政治壓力；至於營運成本墊高一事，台積電與美國前五大客戶應該有成本轉嫁的共識。

台積電擴大在美投資「變成美積電」？ 郭智輝：多餘的想法

台積電（2330）今日凌晨宣布有意增加1000億美元（約新台幣3.3兆元）投資於美國先進半導體製造，包含興建3座新晶圓廠、2座先進封裝設施，以及1間主要研發團隊中心；市場擔心台積電會變成「美積電」，經濟部長郭智輝今（4）日表示，這個想法是多餘的。

最高拚賺2.55萬！5檔申購接力秀 永新-KY最甜

5檔申購抽籤本周接力秀，其中有4檔價差破萬元，永新-KY（4557）可拚賺2.55萬元最甜。而隸屬金融股的元大期（6023）今（4）日為申購最後一天，價差1.49萬元，同樣也吸引投資人目光。

川普撂話！日圓飆「0.2252」近半年最苦 10萬台幣少換逾4萬日圓

受到美國總統川普撂話「日圓不能繼續貶」影響，日圓急升，台銀日圓現鈔賣出牌告價今（4）日上午9點半報出「0.2252」近半年最差，10萬元台幣較去年7月低點少換逾4.4萬日圓。