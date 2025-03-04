聯邦快遞推出數位化協作運輸工具　提升進口流程與物流效率

▲聯邦快遞通過數位化航空運單(AWB)協作，讓進口商與物流服務端無縫接軌。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

聯邦快遞近日宣布推出協作運輸工具。這個全新的數位化工具幫助客戶簡化進口流程，通過航空運單(AWB)協作，讓進口商與物流服務端無縫接軌，提升全球貨物運輸的整體效率。

全球貿易預計將增長3%，其中亞洲地區的進口量預計在2025年將增長5.1%。與此趨勢相符，台灣的進口總額在2024年達到3兆新台幣，同比增長4.5%。這一增長預計將延續到2025年，主要受到科技技術持續進步的推動，特別是在高科技產品領域。

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根據國際貿易中心的研究，未能成功取貨和缺乏貨物能見度是全球進口商面臨的主要挑戰之一。這些低效率問題將直接影響業務營運，凸顯了如協作運輸工具此類型的數位解決方案的必要性。

協作運輸工具讓進口商可直接與物流服務端共享航空運單(AWB)的製作過程，使他們能夠確認貨物詳情並根據準備情況安排取貨。這一協作功能旨在提高取貨成功率，確保進口過程更高效率。

聯邦快遞亞太區市場行銷和客戶體驗高級副總裁Salil Chari表示：「隨著全球供應鏈日益複雜，企業必須採用更智能的物流解決方案以保持競爭力。在聯邦快遞，我們通過數位化創新來幫助客戶預測挑戰，並應對不斷變化的市場。協作運輸工具促進了進口商與物流服務端之間的無縫協作，使企業能夠優化供應鏈，並減少低效率問題。通過簡化進口流程，我們不僅提升營運效率，更塑造了物流業的未來。」

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示：「隨著台灣繼續鞏固其在全球貿易中的重要地位，高效且無縫的物流服務，對於企業保持競爭力至關重要。協作運輸工具的推出象徵著簡化進口流程的重要一步，確保進口商與物流服務端之間的協作更加順暢。透過優化貨物能見度和提高取貨效率，這一數位創新使台灣企業能夠強化供應鏈，減少延誤，並滿足全球市場不斷增長的需求。」

協作運輸工具的主要優勢：

無縫協作與增強靈活性-進口商可與物流服務端共享航空運單(AWB)製作過程，能確認或編輯包裹詳情，並根據自身的行程提供取貨日期和時間。這提高了貨物資料的準確性，增強了整體取貨成功率，減少貨物延誤。

提高能見度-進口商可以即時了解取貨過程，確保對其貨物的更高透明度和可控度。

增強用戶體驗-運輸工具的設計簡單直觀，使進口流程對進口商和物流服務端來說更加簡便高效。



協作運輸工具適用於亞太地區、歐洲、美國、加拿大、中東、印度次大陸和非洲的所有聯邦快遞進口客戶，使他們能夠與全球運輸商無縫協作。

這一新增功能讓公司的其他數位解決方案如 FedEx Import Tool形成互補，該工具通過為客戶提供全面的選項來管理進口貨物，簡化了整個進口流程。這些創新一同強化了聯邦快遞提升客戶進口體驗及提高整體物流效率的承諾。欲了解有關協作運輸工具及其他聯邦快遞創新技術的資訊，請可訪問fedex.com。