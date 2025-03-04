2025年經濟自由度　台灣連3年全球第4名

▲台灣經濟自由度全球第4名。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

美國智庫傳統基金會日前發布《2025經濟自由度指數》，在184個經濟體中，台灣全球排名維持第4名，在亞太地區排名第2名，台灣今年平均總分79.7分，雖較去年80分略減0.3分，但已連續3年維持全球第4名。

台灣經濟自由度全球排名僅次於新加坡、瑞士、愛爾蘭；領先澳洲、紐西蘭、韓國、美國、日本、英國及中國；2025年報告指出，受疫情期間不明智的經濟政策選擇、通膨上升、俄羅斯持續入侵烏克蘭、中東地區更廣泛的衝突，以及其他經濟和地緣政治緊張局勢影響，不僅危及經濟復甦，各國在透明度、效率、開放性及政府效能等政策領域，也面臨許多長期結構性挑戰。

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台灣今年12項評比指標中，有5項指標列為「自由」 （100-80分） 等級，依序為司法效能94.4分、健全財政91.3分、政府支出90.1分、貿易自由86.6分及財產權83分；也有5項指標全球排名前20名，分別是貿易自由、貨幣自由、司法效能、勞動自由、政府支出。

▲2025經濟自由度全球前20名。（圖／國發會提供）



國發會表示，2023至2024年台灣推動多項法制改革，舉如修正「電子簽章法」，增進電子簽章普及運用與法律效益；修正「商標法」，引進商標註冊加速審查機制及建立商標代理人管理制度；建置「法規命令草案年度立法計畫專區」，落實法規命令訂定過程透明化；發布「金融業運用人工智慧指引」，鼓勵金融業在風險可控之情況下，導入、使用及管理AI；修正「金融消費者保護法」，完備金融服務業法制規範及強化資訊揭露等。

國發會指出，隨著全球通膨逐步緩解，有助於提振全球經濟活力；惟在多變時局下，台灣企業正經歷前所未有的挑戰，不僅是技術升級，更需結合數位轉型、韌性策略與永續發展等多重目標，政府將本於經濟自由化理念，協助企業因應商業模式創新，驅動企業重新整合發展方向，以在當前複雜的變革中，應對潛在風險及把握成長契機，確保台灣在新全球經濟格局中的國際競爭力。