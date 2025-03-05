台股跌破半年線　法人曝投資進場機會浮現

記者黃翊婷／綜合報導

全球市場近期因美國總統川普的言論而出現震盪，美股大幅回檔，特別是美國科技巨頭面臨沉重賣壓，台股也因此跌破半年線。保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱認為，依據過往歷史經驗，當指數回測半年線時，通常是進場的好時機。

▲台股4日開低走低，加權指數終場大跌159.37點，以22596.88點作收，跌幅0.7％，成交量4002.07億元。（示意圖／ETtoday資料照）

台積電（2330）宣布加碼投資美國千億美元，加上美股四大全數下挫，4日台股下跌159.37點，跌幅0.7％，以 22596.88點作收，跌幅僅次日本下跌1.63％，居亞股第二。而關於台積電重磅加碼在美投資一事，是否可以緩解高額關稅危機，市場目前也很關注。

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保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱表示，雖然美國經濟目前放緩，但仍具韌性，川普政府後續推行的減稅措施，預計能提升企業獲利展望，使基本面看來相對正向。

此外，張芷菱指出，依據過往歷史經驗，當指數回測半年線時，通常是進場的好時機，而且台灣經濟基本面也相當穩健，台經院預期，今年台灣經濟成長率將達到3.42％，比先前預測上修0.27個百分點，可見基本面持續溫和擴張，一旦市場的不確定因素與恐慌情緒解除，股市將會反映出基本面的表現，投資人可以期待未來的市場表現。