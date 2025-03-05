41檔債券ETF本月除息　逾半年化分配率衝破5%

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

三月將除息債券ETF已公告預估配息金額，統計共有41檔除息，其中23檔月配型、18檔季配型；產品類型來看，以投資等級債ETF數量佔大宗，非投等債4檔。從年化配息率來看，預估年化配息率5%以上包括00937B群益ESG投等債20+在內共有25檔。

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ETF理財達人表示，由於聯準會放緩降息步伐，使得市場對後續降息預期明顯降溫，進而影響債券投資人的進場意願，不過，非投等債的基本面展望持穩，配息率也高於其他債券，因此還是相對較吸引投資人。00953B是少數ETF中配息金額維持新高的，次次填息，讓受益人息利雙收。00953B最新一次預計每股配發0.07元，將在3月6日進行配息，最後買進日為3月5日。

市場法人指出，從景氣面來看，成熟國家製造業雖走緩，但服務業景氣仍相對有撐，故景氣放緩但衰退風險仍可控，非投等債存續期間短，受利率影響程度低，在貨幣政策轉折下受惠程度較高、收益水準也相對具吸引力之非投等債可多留意。目前非投資等級債市場基本面強韌，長期獲利能力提高，且淨槓桿比率和利息保障倍數等技術面因子支撐其後續整體表現，此外，在預估Q1整體財報持堅以及景氣仍具韌性的情況下，票息較高、存續期間較短、BB-B的非投資等級債後續表現仍正向看待。

