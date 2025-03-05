23萬股民喜收50元！00939填息達陣 3／27股息入帳

擁有逾23萬受益人的月配型ETF統一台灣高息動能（00939）今（5）日除息，每股配發0.05元，隨著大盤上攻，股價上攻14.41元，完成填息走勢，股息將將於3月27日入帳。

最挺台積電、鴻海！ 八大官股行庫連6日買超台股457億

美國總統川普對加拿大、墨西哥，以及中國大陸加徵關稅，造成美股震盪，外資近六個交易日賣超2300億元，根據八大官股行庫連續六個交易日站在買方，累計買超逾457億元，根據證交所統計，八大官股昨（4）買超金額98.74億元，買超金額前三名個股分別為台積電（2330）、台達電（2308）、鴻海（2317）。

台積電擴大對美投資！外資按讚「不影響獲利」 喊下跌買進

台積電宣布計劃在美國擴大投資1000億美元，以強化其在亞利桑那州的先進半導體製程產能，此舉獲得外資的正面評價，2家美系外資出具最新報告表示此決定「並不意外」，認為符合其先前的預期，並不會導致獲利進一步下滑，續給予「優於大盤」投資評等，且建議利用近期下跌買進。

台積電赴美投資考量 陸行之估：缺電也是原因之一

在台積電昨日宣布赴美投資3.3兆元後，知名半導體分析師陸行之今日發文表示，他認為台積電之所以擴大赴美，缺電應該也是考量之一。當然被美國政府壓迫、缺人工、缺土地也是其他原因。

大同等23年終配2.95元 盤中漲7.6%奪成交王

大同電機（2371）董事會決議每股擬配發現金股利2.95元，是睽違23年後首度發放股利，利多消息也激勵股價上漲，開盤僅7分鐘成交量達1.67萬張，超越台積電奪上市成交王，盤中漲幅逾7.6%至45.1元。

華爾街2025年裁員！高盛減幅上看5% 大摩先砍近千人

美國華爾街2025年裁員一波波，大型金融業者高盛 (Goldman Sachs) 計劃在今年春季的年度績效評估過程中裁減3%至5%的員工，縮減近2千名人力；擁「大摩」封號的摩根大通（JPMorgan Chase, JPM）已先砍近千人。

快訊／台股收盤大漲275.02點 台積電漲20元至1020

台股今（5日）開高走高，加權指數終場大漲275.02點，以22871.9點作收，漲幅1.22％，成交量3604.19億元。

美食KY今年展望樂觀 85℃推三麗鷗造型蛋糕估進帳1700萬

美食-KY（2723）去年營收189.8億元，年減近7％，今年1月開紅盤，全年營運展望樂觀，旗下85℃除美國市場持續展店外，中國市場也逐步復甦，台灣市場更積極推出多樣節慶優惠及聯名商品，再度攜手三麗鷗推出4款造型蛋糕，明（6）日起開賣，全台共限量9.6萬個，預估銷售營業額1700萬元。

爸嫌利率低解定存 她收「100萬入帳通知」嚇到噴飯！網推投資1招

不少父母會從孩子還小時幫他存錢，有人選擇投資保單，也有人選擇定存，一名女網友表示，中午突然收到入帳通知，金額居然是100萬元，吃飯吃到一半差點噴飯，原來是爸爸解了定存，而且這筆錢本來就是給要給她的，突然收到一桶金讓她很興奮，也求助網友該如何投資，貼文掀起討論。

高息ETF如何操做 達人教戰定期不定額加碼2指標

投資人愛存高股息ETF打造被動現金流，但要是股價持續走低，應該繼續大膽加碼還是先停看聽？YouTuber投資達人小童建議，只要是中長期都向上的標的，就能以「逆勢加碼」策略越低越買，進一步降低整體成本。