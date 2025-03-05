大同等23年終配2.95元　盤中漲7.6%奪成交王

▲大同。（圖／記者湯興漢攝）
記者高兆麟／綜合報導
大同電機（2371）董事會決議每股擬配發現金股利2.95元，是睽違23年後首度發放股利，利多消息也激勵股價上漲，開盤僅7分鐘成交量達1.67萬張，超越台積電奪上市成交王，盤中漲幅逾7.6%至45.1元。
2024年9月，大同電機認列芙蓉大樓處分收益，彌平特別盈餘公積虧損，北市大安復興南路不動產處分利益也在去年底前全數入帳。大同董事長王光祥表示，2025年上半年可望配息至少2元。
大同電機董事會通過113年第4季財報，全年合併營收474.77億元，母公司淨利成長4.5倍，達144.77億元，每股盈餘達6.46元，創歷史新高。單季合併營收118.65億元，營業淨利47.05億元，本期淨利77.45億元，每股盈餘3.46元。
雖然113年度全年合併營收較112年減少5%，但營業淨利成長8.4倍，達117.63億元，本期淨利也成長逾4倍，達142.45億元，每股盈餘從112年的1.13元大幅攀升至6.46元。大同電機表示，雖因電子代工事業產品組合調整，導致合併營收不如預期，但核心事業電力事業群中，馬達與節能空調營收持續上揚，電纜與重電全年更見雙位數成長，展望佳。
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