台積電赴美擴產！對台灣是危機還是轉機？　曲博點出關鍵

記者劉邠如／台北報導

台積電宣布再加碼投資1000億美元赴美設廠，此舉不僅攸關美國政策壓力，更牽動全球供應鏈與台積電的長期競爭力。知識力科技執行長曲建仲博士分析，此次擴大投資是台積電「回應川普美國製造的要求」，同時也可避免後續的問題。然而，高昂的美國建廠成本，恐將影響毛利，對投資人來說，這筆巨額投資究竟是機會還是風險？對台灣來說又會有怎樣的影響？



避關稅風險 台積電選擇擴大投資



曲建仲指出，美國政府以關稅作為談判籌碼已不是新手段，而台積電選擇用擴大投資來應對。他表示：「這次台積電擴大美國投資，但是美國政府並沒有要補助，這其實就呼應到當初川普總統講的：『我只要用關稅作為理由，那麼確實廠商就會來和他談判。』事實上，有沒有補助好像都一樣。」



在這樣的情境下，台積電透過投資換取談判空間，避免未來可能的關稅衝擊，也讓美國政府達成製造回流的目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲川普（右）與魏哲家（左）握手，對台積電加碼投資美國表示滿意。（圖／路透）

赴美建廠 分散風險但毛利受衝擊



除了關稅因素，曲建仲強調，台積電赴美設廠並非單純因應美方壓力，而是「客戶其實也要求台積電要分散風險」，因此美國、日本等地的擴張都是為了滿足市場需求。他指出：「台積電總是要給客戶一個解決方案，其中一種可能就是去日本設廠，另外一個可能當然是美國設廠。」



然而，高昂的美國設廠成本確實帶來財務挑戰。他分析：「美國投資的成本高，將來可能就會影響到毛利。」但他也認為，長遠來看，此舉仍有助於提升台積電在全球市場的競爭力：「為了呼應客戶分散風險的要求，我認為這樣的安排也是台積電算是有利的方式。」



台灣半導體生態受影響？美國廠搶單隱憂浮現



台積電赴美擴廠，不僅影響自身財務結構，也可能改變全球半導體供應鏈格局。曲建仲直言：「大家都以為台積電到美國設廠是因為美國政府的要求，但是我認為那個是原因之一，另外一個原因是客戶其實也要求台積電要分散風險。」這意味著，美國市場的變化，可能讓部分訂單從台灣流向美國廠。



他進一步分析：「當然美國很多客戶，或許就會把訂單直接下在美國廠，對台灣廠的依賴就沒有那麼大。」不過，他也認為成本仍是關鍵考量，台積電在台灣的生產基地不會因此被取代，應該只有部分訂單會移轉到美國，「這樣才避免將來有什麼問題的時候，它(客戶)會反應不及吧。」



整體而言，台積電此次赴美擴張是在市場需求、政治壓力與長期競爭策略之間的權衡。曲建仲認為，「確實已經是台積電爭取到最好的狀況。」