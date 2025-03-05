台新金股利配發優於去年　新新併後仍可配逾1元

▲台新金外觀照。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台新金（2887）於今（5）日下午舉行法人說明會，總經理林維俊表示，兩家金控整併已進入最後一哩路，整併一事事關1000萬名客戶、100萬股東，以及3萬名員工，希望主管機關能夠盡快核准合併，至於股利政策方面，2024年EPS 1.39元，股利會比去年來得好。

台新金法說會公布2024年營運成果，全年稅後淨利201億元，EPS 1.39元，股東權益報酬率10.31%，每股淨值為14元，資本結構與授信資產品質方面，台新金控、台新銀行、台新人壽及台新證券2024年底的資本適足率分別為138.8%、15.5%、347%及281%，整體資本結構穩健。

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子公司台新銀行2024年總放款餘額年成長8.8%，總存款餘額年成長10.2%。信用卡業務持續穩健成長，2024年簽帳金額及毛手續費收入年成長分別達13.3%、18.5%，有效卡數也持續增加、達485萬張，收單家數則已超過17萬家。

台新證券業績顯著增長，全年稅後淨利達24億元，年成長52.7%，因資本市場熱絡挹注，經紀手續費收入成長，經紀市占率持穩於2.24%；另外，在台新人壽方面，隨著保費穩健成長以及投資收益增長挹注，全年稅後淨利達12億元，年成長394.2%，全年總保費收入為473億元，其中初年度保費(FYP)收入為259億元，市占率3.08%，負債成本也持續下降至3.78%。

法人詢問台新金股利政策？林維俊表示，合併後股本會變大，以後規畫方向，提高現金股利，逐步減少股票股利，甚至沒有股票股利，不過最終還是得經由董事會決議通過；4月份董事會之前，如果能夠取得金管會所發出合併核准函，股利政策就可以把兩家金控合在一起看，目前帳上還有93億元未分配盈餘可供分配，即使2家金控股本合併計算，也有超過1元的能力。

面對川普上任來關稅戰，台新金如何看待今年營運表現？台新銀總經理林淑真則表示，展望2025年，法金業務可望維持高個位數百分數成長，個金業務則有中個位數百分比成長，財富管理、信用卡手續費收入則可望達到雙位數成長。

台新金預估，Fed（美國聯準會）今年降息幅度約為兩碼，這將有助於降低銀行的美元存款成本，將逐季提升，全年NIM（淨利差）可望增加6～8個基點。



