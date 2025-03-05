台積電投資美國的「4大優勢」！謝金河：台灣總統不曾有的待遇

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台積電董事長暨總裁魏哲家日前在白宮宣布將擴大對美投資1000億美元，引發外界擔憂台積電恐變「美積電」。對此，財信傳媒董事長謝金河點出這次投資背後的4大關鍵點，表示這項投資不僅是經濟上的決策，更是政治上的必要行動，「這個世界從來沒有『政治歸政治，經濟歸經濟』這回事！」

謝金河今（4日）晚間再臉書發文分析，台積電投資案有4大關鍵點，首先是台積電董事長魏哲家進入白宮與美國總統川普共同開記者會，這是台灣歷史上的首次，即使台灣歷任總統也未曾有過此待遇，而這也顯示出台積電在國際上的重要地位，並且讓川普對台積電的投資計劃表示滿意，進一步確認了台積電在半導體產業的領導地位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其次，這項投資計劃也反映了台積電股東的意志。謝金河認為，台積電的外資股東持股比例達73.05%，因此投資美國的決策符合股東的利益，此外這項投資也換來了川普對台灣更堅定的支持態度。

第三，關於技術外流的擔憂，謝金河指出美國和中國的情況大不相同，因為台灣的先進製程技術在台南、寶山、高雄及未來的台中廠房中都有穩定的量產計畫，這些技術會在台灣量產穩定後才會交由美國生產，不必過度擔心技術外流。

最後，川普在國會演說中大力讚揚台積電，稱其為「偉大的公司」，並強調台積電的投資並未接受美國資金支持。謝金河表示，這是川普要突顯自己比前總統拜登更有能力吸引投資，也顯示出台灣在全球產業鏈中的重要地位。

謝金河強調，這個世界從來沒有「政治歸政治，經濟歸經濟」的純粹區分，回顧90年代台商投資中國的經歷，中國各地為了招商，不僅舖紅地毯、提供租稅優惠，甚至徹夜在飯店洽談項目，台商享受國賓級待遇。然而，最終政治問題仍然會找上門，這次台積電的投資案同樣顯示了政治與經濟的交織。

對於台灣部分政治人物的批評，謝金河認為這些人是配合中國統戰部的「疑美恨川」策略，這些年來都是同一批政治人物一直在台積電身上潑髒水。他提到，《經濟學人》雜誌將川普裝扮成黑道大哥，這也反映出台積電面臨的現實世界。