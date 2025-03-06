世博台灣TECH WORLD館今日開箱　運用數位科技與15年前天燈館媲美

▲15年前的上海世博台灣館，以天燈造型成為最亮的展館，也是最熱門的展館之一。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2010年上海世界博覽會台灣館的天燈造型與運用科技展出的內容，被選為「記者印象中最好的展館」，吸引近70萬各國觀光客參訪，還讓新竹市政府花4.58億元搬回台灣重建並展出；時隔15年，台灣的科技更進步了，將會如何運用數位科技，結合台灣自然與人文特色，打造今年大阪世博會台灣TECH WORLD館，與天燈館媲美，外貿協會將在今(6)日下午開箱。

15年前的上海世博台灣館，由李祖原聯合建築師事務所負責建築及外觀設計，外觀為高約20公尺的巨型玻璃天燈，內有球體螢幕播放台灣的山水風貌與人文地景，結合內部LED燈、4D等科技手法呈現美感，突顯台灣科技島小而美特性台灣的民俗風土特色，展覽期間每天的參觀人數達4500-4800人次之間，是上海世博展的的大熱門之一。

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▲當年的天燈館，每日吸引4500-4800人次觀展。（圖／貿協提供）

2025大阪世界博覽會將在今年4月13日登場，為期184天，共計180個國家、企業及國際組職參與。經濟部委託外貿協會以TECH WORLD館名義參展，預計4月22日開館，該館結合數位科技及台灣自然與人文特色，打造視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、味覺及心感等六感體驗空間。

外貿協會在開箱交流茶會邀請函上預告，TECH WORLD館建築外觀以高聳的群山為概念，建築外觀則以高聳的群山為概念，象徵我們心中的「心之山」。展演內容包括三大主題劇場：「生命」、「自然」、「未來」展現「連結世界 共創未來美好生活」的策展理念，以及實現未來永續社會的願景。

▲上海世博台灣館展出非常成功，當時的總統馬英九(前排中)接見負責展出的貿協團隊，前排左四為貿協董事長王志剛、左三為台灣館總館長葉明水；第二排右二起邱揮立與張正芬是當時的館長，今年展出貿協現任副秘書長邱揮立將以日本通身分擔任展館館長(不設總館長)。（圖／貿協提供）

根據立法院民國112年網站訊息，國貿局(貿易署)112年度預算案於「國際貿易」項下新增編列「2025年大阪世界博覽會」計畫，期程4年(112-115年)，總經費20億元，112年度編列第1年度經費4億6,100萬元，推動我國參與大阪世界博覽會，以展現國內數位科技、創新、文化、觀光等整體優質形象及與世界接軌之經濟發展成果，彰顯我國作為全球永續發展夥伴之特色及價值。

由於我國並非國際展覽局(BIE)及「國際展覽公約」的會員國，無法以國家館名義參加，主辦方邀請我以企業館方式參與，經濟部擔任主政機關，委託外貿協會執行本案。在1970年，我國第一次參加世博會展出就是在大阪，今年是我國第三次以自建館方式在世博會展出，2005年的日本愛知博覽會，我國則是設了餐廳，販售台灣美食與做文化表演。

2021年貿協向大阪主辦方提出計畫書，2022取得參展資格，由外貿協會所屬東京台貿中心在日本設立「玉山數位科技株式會社」代表參展，並設立專案辦公室，目標要吸引100萬人次觀展，吸引日本每年來台觀光250萬人次，全球每年來台觀光及商務活動2100 萬人次，超越疫情前1700萬人次，促使會展產業產值達新台幣450億元，並提升文創產業發展。