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輝達GTC大會17日登場　黃仁勳首將「夜市」搬到聖荷西現場

▲▼黃仁勳在CES接受全球媒體提問。（圖／記者高兆麟攝）

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

輝達（NVIDIA）年度GTC大會即將於17日至21日在美國加州聖荷西舉行。這次大會以人工智慧（AI）為主題，除了執行長黃仁勳的主題演講外，還首次引入量子日活動，以及黃仁勳喜愛的「夜市」，將街頭美食和手工藝帶進這場全球矚目的AI盛會。

NVIDIA今日公布了GTC大會的活動亮點。延續AI熱潮，黃仁勳將於美西時間18日上午發表主題演講，探討AI與加速運算的趨勢和未來發展。黃仁勳表示，AI正突破可能性極限，將昨日夢想化作今日現實。

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這場以技術為主的會議，隨著輝達在AI領域的領導地位及強大生態系統，已成為深具影響力的AI技術盛會。台灣廠商如鴻海、廣達、台達電、華碩、技嘉等預計將參與此次大會。

今年的GTC大會將吸引超過400家廠商參展，並舉辦1,000場會議，涵蓋2,000位講者，主題涉及AI、機器人技術、醫療保健、氣候變遷、網路安全等領域。

量子運算技術隨著AI的發展也取得了諸多突破。Google、微軟與亞馬遜旗下的AWS皆已發布量子晶片。今年的GTC大會首次舉辦量子日（Quantum Day），黃仁勳將與量子運算領域的產業領袖共同討論量子技術的現況及未來趨勢。

此外，今年的GTC大會也首度推出「夜市」活動。NVIDIA表示，「夜市」將在聖荷西會議中心（SJCC）和Signia by Hilton飯店之間的西薩查維斯廣場（Plaza de Cesar Chavez）舉行，匯集20家當地攤販與手工藝師，在展會期間提供街頭美食與特色商品。

關鍵字： 輝達

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