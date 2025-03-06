台驊控股去年EPS9.39元　董事會決議收購韓國攬貨公司、擴大海外佈局

▲台驊控股將收購韓國貨運承攬公司。（圖／台驊提供）
記者張佩芬／台北報導
台驊控股(2636)公布113年度合併財務數據，全年合併營收達254.46億元，營業毛利38.86億元，稅後淨利13.54億元，每股盈餘(EPS)9.39元，每股淨值73.47元。董事會亦決議授權董事長及總經理全權處理收購韓國貨運承攬公司Skymaster Express Inc之股份案。
為回饋股東，董事會決議通過113年下半年每股配發現金股利3元，加上113年上半年已完成每股配息現金股利合計年度配發6元，以今天收盤價計算殖利率約7.48%。公司同時決議將於5月26日召開股東常會，會議地點訂於台北市忠孝東路四段563號17樓「韻驊共享辦公室活動場地」。
董事會亦決議授權董事長及總經理全權處理收購韓國貨運承攬公司Skymaster Express Inc之股份案。台驊控股將以1,032萬美元取得該公司60% 股份，此舉將有助於拓展韓國市場，深化與韓國科技大廠的合作，並提升公司在亞洲進出全球市場的競爭力。
此外，董事會同步通過收購THI Japan 39%股權。此交易完成後，台驊控股對THI Japan的持股比例將由51%提升至90%，進一步強化對其經營決策的掌控能力。THI Japan長期穩定的獲利表現，預期將進一步發展日商投資亞洲及全球巿場的業務，挹注集團整體獲利。
台驊控股表示，透過擴大海外市場布局，將持續提升全球供應鏈整合能力，強化核心競爭優勢，並為股東創造長期價值。
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