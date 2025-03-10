0050成分股大拆解！　新入列萬海4大亮點受青睞

▲台灣50指數中，本益比小於20倍共27家。（圖／口袋證券）

記者巫彩蓮／台北報導

2025年第一季「台灣50」指數（0050）成分股換股名單出爐，根據臺灣指數公司公布審核結果，0050成分股將納入萬海（2615），並且刪除台化（1326），相關成分股納入與刪除將帶動三大法人買賣超。口袋證券說明，新入列的萬海在基本面、籌碼面有4大亮點，投資人也可藉由觀察0050成分股變動，了解ETF特性以制定適合自身的投資策略。

0050收錄全台市值前50大上市公司，萬海符合指數條件，故納入「台灣50」成分股之中，此次指數變動自3月21日交易結束後生效。口袋證券補充說明並提醒投資人，指數生效將帶動個股成交量，投資人須了解公司營運狀況與交易狀況，根據「口袋台股」APP彙整資料，萬海月營收年增連12個月成長、每股盈餘創8季新高、本益比為8，截至上一個交易日(3/7)外資連買超17天、主力連17日買超。

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0050目前權重占比最高個股分別為台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、台達電（2308）、富邦金（2881）。口袋證券根據「口袋台股」APP彙整資料，補充說明目前0050成分股狀況，月營收創歷史新高共4家、月營收連3月成長共11家，本益比小於20倍共27家，而月營收連3月衰退共6家，未有月營收創歷史新低的公司。

投資人可關注指數編制邏輯與市場趨勢，並依自身投資目標選擇合適的ETF配置策略，口袋證券ETF專區開放所有投資人使用，可針對個人投資需求，選擇高市值、高股息、AI題材、電動車題材等指數型ETF，大幅減少研究所需時間，提高投資效率。

