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貨櫃三雄2月營收月減年增　長榮、萬海前2月成長逾3成

▲長榮海運。（圖／長榮提供）

▲長榮海運。（圖／長榮提供）

記者廖婕妤／台北報導

貨櫃三雄今（10）日同步公告2月營收，受到工作天數較短影響，三雄單月營收皆較上月下滑、但比去年同期成長；累積今年前2月合併營收，長榮（2603）、萬海（2615）年增逾3成，陽明（2609）則成長近15％。

長榮海運2月合併營收為342.33億元，月減18.97%、年增13.47% ；累計今年前2月合併營收為764.81億元，年增30.69%。主要是由於2月天數較短，適逢農曆春節連假之後，貨量減低，且市場即期運價下滑所致。

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陽明海運2月合併營收為146.94億元，月減16.47％、年增3.07％；累計今年前2月合併營收為322.87億元，年增14.28％。主要是受到農曆春節後市場需求放緩影響單月營收。

陽明表示，航運市場目前正處於海運聯盟重組船舶調度過渡時期，加上北歐港口受到極端天氣惡化、鹿特丹港及勒阿弗爾港罷工影響，導致港口嚴重擁堵及等待時間拉長，故在維持穩定航班服務情況下，將依各港口延誤狀況逐航次以跳港、更換港序或調派船泊等應變措施因應。

萬海航運2月合併營收為106.33億元，月減27.54%、年增19.95%；累計今年前2月合併營收為253.06億元，年增39.68%。受春節長假後工廠持續復工中及天數較少影響，2月營收相較上月減少，但較去年同期仍有增長。

萬海指出，今年上半年，市場持續受美國關稅政策不確定性、俄烏及中東地緣政治與紅海通行仍有風險等因素影響；各國貿易政策不確定性，持續影響各國及區域間的進出口狀況。公司將實時檢視個別市場需求變化來因應調整航線及船舶布局，以優化公司經營成果。

關鍵字： 貨櫃運輸長榮海運陽明海運萬海航運營收

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