貨櫃運價今年跌逾四成　船公司減班、換小船與延後開新航線

▲今年以來貨櫃運價跌逾四成，船公司設法救市。（圖／港務公司）

記者張佩芬／綜合報導

今年以來主要貿易航線運價呈現持續下跌現象，上海航運交易所的貨櫃運價指數(SCFI)在今年1月3日是2505.17點，上周五(7日)跌至1436.30點，跌幅42.67%，美西、美東與南美線跌幅都在45%-54%之間，船公司為了遏止運價持續下跌，除了未來五周持續減班7%，採取大船換小船、新航線延後開航等措施，如果還不能穩住運價，有可能進一步閒置船舶。

德魯里統計，在接下來的5周內，歐美主航線原預定的715個班次，有47個航班被取消，其中跨太平洋東行取消43%，亞洲-北歐和地中海取消30%，跨大西洋西行取消28%。

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諮詢公司Linerlytica最新報告指出，船公司終於採取行動遏制運力增長，以扭轉最近運費下滑的趨勢，業界龍頭地中海運(MSC)確認退出跨太平洋的野馬航線，同時將其最大的2.4萬箱(20呎櫃)貨櫃船從亞洲-北歐航線換到地中海和西非航線。

海洋聯盟推遲了原定於3月啟動的新的亞洲-北歐航線，Premier聯盟預計也將推遲原定於5月啟動的兩條太平洋航線的啟動。

MDS Transmodal的數據顯示，與2月份相比，船公司在太平洋航線做了最多的運力削減，本月減幅達5%。今年3月份的總運力為168.6萬箱(20呎櫃)，比上月減少了8.1萬箱，但仍比去年同期高出16%，而這被認為可能是未來運力進一步大幅削減的前兆。根據Wadey的數據，從2020年底到2024年底，全球貨櫃運力增長了三分之一以上，而全球貨運量增長不到10%。

業界高階指出，運力這麼大幅度的增長，不論是塞港、疫情或紅海危機，都只能吸收其中部分運力，而隨著新造船下水，運力過剩問題正逐漸擴大，船公司下一步是否閒置船舶有待觀察，業界擔心，關稅問題抑制了貨物流動。

SCFI數據顯示，今年1月3日歐洲線每箱運價是2851美元，本月7日降到1582美元，跌幅44.51%；美西線每大箱(40呎櫃)從4997美元跌到2291美元，跌幅54.12%；美東線從每大箱6481美元跌到3329美元，跌幅48.13%。