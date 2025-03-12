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日月光攜手Ainos　推動AI氣味數位化技術

日月光將與AI 驅動的氣味數位化領導廠商Ainos,展開策略合作，將氣味數位化技術從醫療保健擴展到工業自動化領域，進而顛覆傳統半導體製造模式。

▲日月光將與AI 驅動的氣味數位化領導廠商Ainos，展開策略合作，將氣味數位化技術從醫療保健擴展到工業自動化領域，進而顛覆傳統半導體製造模式。

圖文／鏡週刊

日月光投資控股旗下的日月光半導體(以下簡稱日月光)，長期以來一直致力於工廠的智慧化與安全化的提升。為此，日月光於今(12)日宣佈與AI 驅動的氣味數位化領導廠商Ainos, Inc. 展開策略合作，運用 Ainos 專利的 AI Nose 技術分析空氣中的化學成分(Smell IDs) ，提升製程效率、環境安全性，並確保符合 ESG 規範，進而顛覆傳統半導體製造模式。

提起Ainos，最讓人津津樂道的就是AI電子鼻(AI Nose)，該公司透過MEMS等技術，研發出獨有的微型陣列感應器，有效蒐集複雜氣味數據，利用科技模仿人類鼻子功能，促進了現代醫學的進步。

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日月光表示這次合作將氣味數位化技術從醫療保健擴展到工業自動化領域。AI Nose 最初為醫療診斷中的揮發性有機化合物（VOC）偵測而開發，如今正擴展至智慧工廠領域。透過解析空氣中看不見的化學模式，AI Nose 能夠提升製造精度、減少浪費，並推動永續經營。

此外，日月光進一步指出，在半導體生產中，空氣中的化學成分與揮發性有機化合物（VOC）的應用潛能長期被低估，儘管它們對製程穩定性、設備壽命及環境條件產生重要影響。此次合作將在日月光的智慧工廠導入 AI 驅動的VOC氣體偵測技術，將氣體轉化為數位數據，以便達到偵測氣體微變化、優化製造流程，以及識別材料磨損、提升環境監測等功效，藉此確保符合嚴格的 ESG 規範並改善工作場所安全。

據了解，日月光目前擁有46 座全自動「無人工廠」，傲視許多同業。如今透過AI 驅動的環境智慧, 強化先進製造系統，勢必可以鞏固公司在全球半導體智慧製造的領導者地位。

日月光執行長吳田玉表示：「這項合作進一步強化日月光在 AI 驅動製造、環境安全及 ESG 卓越方面的承諾。我們與 Ainos 攜手，透過氣味數位化技術突破創新界限，提升營運效率並推動永續發展。」

Ainos 董事長、總裁兼執行長Eddy Tsai表示「AI Nose 代表氣味數位化的進化發展，從醫療領域擴展至工業應用，透過解析空氣中的化學數據，我們可開創智慧製造的新領域。與 日月光合作，我們能夠將氣體資訊轉化為 Smell ID，提供即時洞察，幫助工廠運行得更潔淨、更安全、更智能。」

日月光透露，根據雙方簽署的具法律效力的合作備忘錄（MOU），日月光與 Ainos未來將針對半導體封裝與測試環境，優化AI Nose的 VOC 檢測技術；同時，計劃大規模部署AI Nose於日月光營運場域。除此之外，探索AI NOSE在更廣泛的工業應用場景。

此合作進一步強化將空氣化學數據轉變為一種全新的製造數據類別。當全球產業加速導入AI自動化並聚焦ESG 目標時，此合作為下一代智慧工廠提供可擴展、高影響力的AI 解決方案。


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關鍵字： 鏡週刊日月光AinosAI

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